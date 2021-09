Settingiano – Dopo tre anni di stop ritorna la Speed Down Cup Settingiano, giunta alla nona edizione. Nell’ambito di questo settore sportivo è una delle gare più blasonate e conosciuta nel panorama nazionale per quanto riguarda lo speed down, cioè la gara di velocità con veicoli che svolgono una corsa in discesa senza la spinta di un motore.

Il presidente di Speed Down Project di Settingiano, che ha ideato ed organizza l’evento è Francesco Rotella, già componente della Federazione Italiana Cart’s (FICS), in merito alla gara per il sito www.ilReventino.it ha dichiarato quanto segue.

«Quest’anno la manifestazione, organizzata sempre dalla Speed Down Project da me presieduta, si svolge in collaborazione con l’amministrazione comunale di Settingiano, nelle persone del sindaco Rodolfo Iozzo e del vicesindaco Antonello Formica, e con l’aiuto anche del consigliere con delega allo sport Antonio Verre che oltretutto è il vicepresidente della nostra scuderia oltre che è un pilota. Inoltre collaboriamo con la Pro Loco di Settingiano presieduta da Domenico Russo, un ringraziamento intendiamo estenderlo al comando della stazione dei Carabinieri di Marcellinara e al comando dei Vigili Urbani di Settingiano.

La manifestazione da quest’anno è intitolata al nostro compianto consigliere nonché pilota e oltretutto compaesano Vittorio Paone. Infatti è stato istituito il primo Memorial Vittorio Paone e lo sarà per le manifestazioni a venire in futuro. Inoltre sono state organizzate anche delle attività all’interno della manifestazione inerenti al ricordo dell’amico Vittorio.

Per quanto riguarda la gara, c’è da dire che la manifestazione è considerata una delle più importanti nel calendario nazionale, per le caratteristiche del tracciato che poi vengono esaltate dall’ottima organizzazione e dall’ottimo disegno, elementi posti in risalto dal suggestivo ambiente naturale che attraversa il percorso di gara.

In futuro ci sono grosse prospettive, ci sono possibilità di ospitare una tappa di livello superiore che dovrebbe essere un super campionato italiano con interesse europeo.

Ritornando alla Speed Down Cup – come da programma per i due giorni del 25 e 26 settembre 2021 – per questa gara sono presenti piloti locali provenienti dalle regioni vicine, come la Sicilia ma anche dal nord Italia».

Foto di archivio di Luigi Guzzo.