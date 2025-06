La Provincia di Catanzaro ha consegnato i lavori per il completamento di un tratto della strada del Medio Savuto, infrastruttura attesa da tempo sono trascorsi decenni dalla posa della prima pietra. Il tratto in questione oggetto dei nuovi lavori collega lo svincolo di Soveria Mannelli Nord/Borboruso a quello di Decollatura Nord è finanziato con 15 milioni di euro dalla Regione Calabria. In merito abbiamo già pubblicato l’articolo dal titolo: Consegnati i lavori per un nuovo tratto dell’ormai ex “strada che non c’è”

Impegno delle autorità e interviste nel servizio video

Come redazione del sito ilReventino.it abbiamo svolto delle interviste, divise in due blocchi, per sentire l’impegno delle autorità riguardo l’impatto dell’importante opera per tutto il terriotorio. Nel video, in sequenza, le interviste al vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, il vicepresidente Provincia di Catanzaro, Francesco Fragomele e al presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile che ha sottolineato il valore per l’area interna del Reventino e il rilievo dell’opera viaria e tracciato l’operatività dell’amministrazione provinciale di Catanzaro e la serie di progetti in corso.

Nel secondo blocco delle interviste, riguardo l’importante infrastruttura, nel video, in sequenza, le interviste al sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo e all’ingegnere Eugenio Costanzo dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Catanzaro, che ha spiegato punto per punto, sulla cartina, il percorso con le parti aperte al traffico e realizzate, il tratto in cui sono in corso i nuovi lavori, e nel disegno il tragitto verso Catanzaro con il collegamento del percorso fino a Marcellinara e alla superstrada dei “Due Mari” con l’ipotesi di pensare ad un by-pass per superare la strettoia rappresentata dall’abitato di Tiriolo, per rendere più rapido ed agevole il collegamento tra il territorio del Reventino e Catanzaro.

Importanza dell’opera

La strada del Medio Savuto è un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo dell’area del Reventino. Il completamento dell’opera ridurrà l’isolamento dei centri montani e migliorerà la qualità della vita dei cittadini.

Dettagli tecnici

Il tratto già aperto al traffico collega lo svincolo di Coraci sulla SS 616 a quello di Borboruso, riducendo i tempi di percorrenza da 15 minuti a 3 minuti. Il nuovo tratto da completare è lungo circa 10 km e servirà un ampio bacino di comuni dell’area interna del Reventino – Savuto che ricomprende una serie di comuni delle province di Cosenza e Catanzaro.