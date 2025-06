La spiaggia di Botricello si propone come uno dei litorali più inclusivi della Calabria, rispettando in pieno l’ambiente e la natura circostante. Per questa stagione estiva, infatti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di puntare sull’accessibilità e sulla necessità di fornire servizi adeguati a tutti i bagnanti.

La spiaggia di Botricello può contare su ben cinque sedie Job, utili per consentire anche ai disabili di poter fare il bagno in assoluta sicurezza. Le sedie sono state assegnate a quattro stabilimenti balneari affinché possano fornire il servizio, mentre la quinta sedia è stata concessa all’associazione Microi che, per la prima volta nella comunità, ha organizzato iniziative sul litorale rivolte proprio ai diversamente abili.

A queste attrezzature si aggiungono diverse passerelle di accesso posizionate lungo tutta la spiaggia botricellese, consentendo a chiunque di raggiungere il mare senza particolari problemi. Anche gli stalli di sosta per i disabili e i parcheggi rosa per le donne in gravidanza sono stati rifatti insieme alle strisce per tutti i tipi di parcheggi posizionati sul lungomare.

Infine, l’Amministrazione Comunale di Botricello ha provveduto ad attivare le docce pubbliche gratuite nel tratto del lungomare centrale. Lo stesso lungomare è stato abbellito con la pitturazione dei muretti, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria consentiranno di avere una particolare cura della vegetazione. I tratti principali del litorale che registrano la presenza dei gigli di mare sono stati lasciati intatti, senza il passaggio di automezzi, le palme sono state perfettamente curate e nella pineta centrale saranno effettuati i lavori di pulizia e messa in sicurezza contro gli incendi.

“Tutte queste condizioni – ha sottolineato il Sindaco Saverio Simone Puccio – rendono la spiaggia di Botricello tra le più attrezzate e tutelate di tutta la Calabria, con la precisa volontà di rappresentare un unicum straordinario grazie anche alla particolarità della nostra sabbia dove annualmente nidificano le tartarughe Caretta-Caretta”.