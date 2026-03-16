Su iniziativa dell’Associazione AL VAGLIO APS, parte il Progetto “RIVIVERE SAMBIASE: sentieri d’arte e cultura nel centro storico di Sambiase” e, anche simbolicamente, parte nella stagione della primavera.

Sarà un percorso di otto eventi che ha avuto già la sua anteprima nella presentazione del libro “Sambiase misteriosa” di Francesco Antonio Fagà il 27 febbraio u.s..

Da marzo a maggio, si alterneranno illustri relatori su temi dell’arte, della storia, della vita dei personaggi illustri, dell’evoluzione dei luoghi, per arrivare, in conclusione, ad una proposta concreta: come fare dell’identità storico-culturale di Sambiase una linea guida permanente all’azione di valorizzazione del centro storico sambiasino per contribuire all’identità della città intera.

Sarà un percorso di una memoria dinamica, non statica ed autocelebrativa ma capace di produrre nuovo pensiero, tracciare nuove vie anche attraverso il dialogo intergenerazionale, l’inclusione e la partecipazione attiva.

Ci sono nuove vie da esplorare, una di queste affonda le radici nella storica capacità delle genti di Sambiase di sentirsi Comunità fedele e solidale, come testimonia la sentita partecipazione a tutto ciò che la può identificare: dagli eventi religiosi a quelli sportivi, dalle manifestazioni della propria cultura contadina a quelle della produzione di pensiero-azione. In questo senso assume valore non solo pratico, ma anche etico, l’attenzione che il mondo dell’impresa locale ha posto nei confronti dell’Associazione AL VAGLIO, testimoniata dal sostegno delle imprese locali, presenti nel cartellone, che hanno abbracciato l’idea della loro responsabilità sociale; grandi imprese a cui ci auguriamo si sommeranno altre.

La manifestazione vuole lanciare anche il suo segnale sull’inclusione ed il rispetto dell’ambiente; a tale scopo, in parte degli eventi sarà prevista la traduzione simultanea nella lingua dei segni per gli ipoudenti e, in accordo con la Lameziamultiservizi spa, in corrispondenza dei singoli eventi sarà gratuito il trasporto pubblico andate/ritorno da Nicastro-Piazza Mazzini e Sant’Eufemia stazione FS, verso Piazza Fiorentino, con assistenza a chi è in condizioni di mobilità ridotta.

Il prossimo appuntamento è previsto per il prossimo 26 marzo alle ore 17, per una visita guidata tra le opere d’arte ospitate nelle Chiese del centro storico di Sambiase; evento di cui si darà specifica informazione nei prossimi giorni.

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Il susseguirsi degli eventi si potrà seguire sulla pagina facebook dell’associazione AL VAGLIO https://www.facebook.com/alvagliosambiase

Il progetto, vincitore di bando, è cofinanziato dalla Regione Calabria – con risorse POC 2014/ 2020- Az. 6.8.3 – CUP: J89I2500385008