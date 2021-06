E’ tutto pronto per la nuova edizione del Premio Vittorio Butera. L’evento, – è scritto in una nota degli organizzatori – che si svolge ormai stabilmente da otto anni a Conflenti, è dedicato, come da lezione del poeta, alla poesia dialettale. E’ stato realizzato, nel corso degli anni, in maniera itinerante nei paesi del Reventino, dove la poesia dialettale e non, ha avuto altri illustri esponenti quali Michele Pane di Adami (Decollatura), Felice Mastroianni di Platania e Franco Berardelli di Martirano Lombardo. Ai primi due, inoltre, è stato dedicato anche un Parco Letterario nel paese natale.

L’appuntamento culturale, programmato per l’edizione 2020, slittato a causa della pandemia covid, – è scritto ancora – opera un grande salto di qualità diventando, grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione culturale Confluentes, del Centro Studi Vittorio Butera, e del Comune di Conflenti, il più importante momento di studi, riflessioni e pubblicazioni sul tema.

Accanto al tradizionale Premio Vittorio Butera, – prosegue la nota – giunto ormai alla nona edizione, verranno quindi poste in essere una serie di conferenze, di ricerche, di pubblicazione di quaderni ancora inediti, nonché l’apertura nel borgo di Conflenti di una biblioteca multimediale interamente dedicata al nostro concittadino. Questo programma di lavoro, grazie alla vincita di un importante bando regionale, avrebbe dovuto essere realizzato nel corso del 2020 ma le restrizioni e i ritardi imposti dal covid non hanno permesso molte delle attività previste, e che sono adesso in corso d’opera.

Pubblicazioni inedite del poeta

Le novità di questa edizione del Concorso sono, tra le altre, l’introduzione della sezione nazionale dialettale e della sezione giovanile. Il premio infatti ha previsto la presentazione, oltre che della prima pubblicazione di inedite del poeta, prevista da Confluentes, ovvero “La Satira politica”, anche l’illustrazione del Concorso di poesia dialettale negli Istituti di Serrastretta e Decollatura, proprio per incentivare la partecipazione giovanile al progetto e permettere che la poesia dialettale e le tradizioni possano essere conosciute e tramandate dalle nuove generazioni.

In attesa dell’uscita dell’ultima raccolta di poesie e inedite del poeta dal titolo “Canti e Cunti”, – conclude la nota – l’Associazione Confluentes invita a seguire questo nuovo progetto e a partecipare numerosi alla nona edizione del Premio Vittorio Butera, che si concluderà il 25 agosto 2021 a Conflenti con la premiazione dei poeti vincitori e la consueta serata culturale offerta dall’associazione. “Per info e news – invitano gli organizzatori – a visitate la pagina Facebook Associazione culturale Confluentes o a contattate la segreteria al 3332635210”.