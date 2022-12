In occasione del “Festival della Scienza” il sindaco di Platania, Davide Esposito, ha sottoscritto presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme con il dirigente scolastico, Teresa Antonietta Goffredo, la convenzione per il Progetto di alternanza Scuola – Lavoro.

Si tratta – come riporta una nota pervenuta in redazione – di un nuovo ed importante traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Platania, attenta allo sviluppo ed alla promozione del suo territorio. Infatti, grazie alla proposta progettuale, supportata anche dall’ex dirigente vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Raffaele Perri, e con la collaborazione del Gruppo Micologico di Platania, la Pro Loco Platania, l’Associazione Felice Mastroianni, gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme, si recheranno a Platania per svolgere la loro formazione nel campo delle scienze naturalistiche, per portare a termine il PCTO (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento), previsto dal MIM (Ministero istruzione e merito), ossia il progetto di alternanza scuola – lavoro, presso il Museo di Micologia e di Scienze Naturali “Valentino De Fazio” (che consta del museo di Micologia e il Museo del Medico Condotto), il Parco Letterario “Felice Mastroianni”, il percorso naturalistico della Cascata Della Tiglia. I Percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Il progetto è così strutturato: 12 ore formative interne dedicate alla presentazione dei musei e del parco ed alla trattazione delle tematiche educative afferenti (educazione ambientale, biodiversità, educazione alla salute, conoscenza della letteratura calabrese, recupero e conservazione delle tradizioni popolari ecc.) ed 8 ore per visite in loco dei musei e del parco.

La civica amministrazione attraverso questo progetto intende promuovere le proprie ricchezze culturali e naturalistiche partendo dal turismo scolastico. E’ un modo concreto per far si che i Musei e il Parco Letterario ed i percorsi naturalistici di Platania non restino delle cattedrali nel deserto, ma siano fruiti da coloro che vivono al di fuori dal territorio comunale. Questa amministrazione, grazie alla sinergia con le associazioni sopra menzionate, intende portare avanti un progetto di sviluppo del territorio investendo proprio nella cultura, per far si che Platania, possa diventare meta di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. Si tratta certamente di un progetto ambizioso, ma si può sostenere che Platania ha tutte le carte in regola per poter intraprendere questo percorso di crescita e di sviluppo, proprio sfruttando le proprie risorse culturali e naturalistiche.

Nei prossimi giorni verranno stipulate altre convenzioni per le stesse finalità con altri istituti scolastici.