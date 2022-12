Torna l’appuntamento con la mia rubrica “Momenti di gusto” in giro per la Calabria. Se volete degustare qualcosa di sfizioso e particolare e non sapeter dove andare, qui troverete dei miei consigli per delle preparazioni che devi assolutamente provare.

Io amo sperimentare e provare posti nuovi e per questo ho voluto realizzare una piccola guida dedicata ad alcune proposte che non potete perdere, golosità in chiave food porn, così da poter gustare e testare la bravura di chef, pasticceri, pizzaioli e imprenditori calabresi.

Consiglio per un aperitivo pre-cenone del 24 e del 31 dicembre. Quale modo migliore di un bell’aperitivo prima del cenone della vigilia per farsi gli auguri con amici e colleghi di lavoro…

Oggi voglio segnalarvi quello del bar pasticceria La Principessa di Quattromiglia di Rende, che propone un buon spritz o un prosecco accompagnati dai suoi CalabroFritti.

Gustosi Cullurielli preparati secondo la tradizione con la presenza della patata all’interno dell’impasto, così da risultare croccanti fuori ma morbidi dentro, con un’alveolatura fantastica.

Il loro è un impasto leggero poiché rispettano i giusti tempi di lievitazione e maturazione.

Io li ho provati già all’immacolata e vi devo dire che il gusto era fantastico, fritti con la giusta doratura, tutto perfetto con l’uso di prodotti di qualità.

Poi ci sarà la Vecchiarella con l’acciuga e la frittella di zucchine. Il tutto si completerà in dolcezza con il culluriello allo zucchero.

Un momento di gusto e tradizione che si ripeterà anche per la vigilia della befana, il 5 gennaio 2023.