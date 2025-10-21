Una bellissima giornata di sole di metà ottobre e una location suggestiva nel centro storico di Mangone nel Savuto cosentino, vicino alla chiesa seicentesca di San Giovanni. Sull’assolata terrazza che affaccia sulla Valle del Savuto si registra una puntata del format targato LaC Tv, “Panza china fa cantare”, realizzato dal noto attore comico, cabarettista e conduttore tv calabrese, Paolo Marra, dallo scorso anno volto noto del network calabrese.

Marra festeggerà il prossimo anno ben 50 anni di attività tra radio, tv, piazze, teatro e, da quest’anno anche cinema, con il primo film «Un sindaco fuori dal comune», uscito nella scorsa primavera, che lo ha visto protagonista, con la regia di Fabio Mancuso. Marra, autore della sceneggiatura, recita al fianco di bravissimi attori come: Martufello, Enzo Salvi, Francesca Rettondini e tanti altri.

L’intervista

Sempre con la Calabria nel cuore e il sorriso sulle labbra, Paolo Marra ha girato tantissimi paesi nella nostra regione, portando ironia e divertimento ovunque, sempre ricambiato con affetto da tutti.

E sabato scorso, dopo una segnalazione di un nostro affezionato lettore, lo incrociamo nel piccolo borgo della provincia di Cosenza insieme ad un gruppo musicale, Le stelle del Mediterraneo, che da anni promuove, a sua volta, la buona Calabria fatta di suoni, canti, danze della tradizione popolare calabrese.

Qui riportiamo la breve videointervista che gentilmente ci ha concesso durante una pausa della registrazione del suggestivo live musicale.