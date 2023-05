Il Gruppo Micologico Lametino sarà protagonista domani pomeriggio, 23 maggio, nella storica trasmissione nazionale di Rai 3, Geo&Geo, condotta da Sveva Sagramola.

La giornalista, durante il programma, in onda a partire dalle ore 17:15, si collegherà in diretta col micologo genovese Nicolò Oppicelli, giornalista e autore di tantissimi libri e guide sui funghi e in continua ricerca nello studio scientifico, in visita divulgativa in questi giorni in Calabria.

Il noto micologo, ospite del Gruppo Micologico Lametino, sarà in collegamento diretto dalla Presila e con lui saranno presenti anche il presidente Gennaro Di Cello, infaticabile studioso di tutto ciò che ruota attorno al regno dei funghi epi ed ipogei e autore di ritrovamenti fungini ancora sconosciuti e pubblicati su riviste specializzate e un altro importante micologo calabrese, Vincenzo Curcio.