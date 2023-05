Sono approdate a tiratura nazionale le meraviglie presenti nella valle del Savuto. Un focus interamente dedicato ai comuni di Marzi, Carpanzano, Scigliano e Bianchi, infatti, è presente sulla prestigiosa rivista “In famiglia“, a tiratura nazionale, in queste settimane nelle tante edicole del Belpaese. L’articolo, a cura del giornalista calabrese Omar Falvo, accende i riflettori su una Calabria che non ti aspetti. Il dolce rumore del fiume Savuto, i portali di Marzi, il mantello di Carlo V-custodito nel borgo di Carpanzano, il museo delle pergamene di Bianchi, il ponte di Annibale e le chiese di Scigliano, questi alcuni dei passaggi sviscerati nell’articolo. Il servizio, magistralmente impaginato, mostra- inoltre-alcune foto mozzafiato dei luoghi sopra citati. In particolare il ponte di Annibale, la piazza di Bianchi, il fiume Savuto e le cascate di Cannavina.

Parola dopo parola, una storia troppe volte dimenticate riconquista il giusto posto nella stampa a tiratura nazionale. La cascata di Cannavina, nel comune di Marzi, inonda con i suoi colori cristallini una rivista di estremo interesse per tutto il panorama televisivo italiano e per il mondo dello spettacolo. Le copie sono letteralmente andate a ruba nelle tante edicole disseminate nei territori della valle del Savuto e nella vicina città di Cosenza. Una Calabria che non ti aspetti, un territorio tutto da scoprire e da assaporare pregno di cultura, storia, tradizioni e bellezze naturalistiche autentiche. “Sono veramente contento per questo pezzo. Finalmente il mio territorio conquista una vetrina importante nel panorama del giornalismo italiano. Far conoscere questi luoghi è, per me, motivo di grande orgoglio. Invito i tanti lettori a visitare Marzi, Carpanzano, Scigliano, e Bianchi. Abbiamo una storia straordinaria da raccontare e far rivivere. Il Savuto emoziona…“, ci racconta Omar Falvo

