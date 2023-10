Torna l’appuntamento con la mia rubrica Momenti di gusto in giro per la Calabria.

Io amo sperimentare e provare posti nuovi e per questo ho voluto realizzare una piccola guida dedicata ad alcune proposte che non potete perdervi… golosità in chiave food porn, così da poter gustare e testare la bravura di chef, pasticceri, pizzaioli e imprenditori calabresi.

Consiglio del mese di ottobre

Oggi voglio parlarvi del mio momento di sapore degustando uno spaghetto fantastico ai tre caci e tre pepi. Sono stato da Adesso Pasta in via Marconi a Rende.

Uno spaghetto fantastico… era quadrato, rigorosamente fatto da loro, si notava che la pasta era fatta in casa.

Per questa preparazione hanno usato tre formaggi, il primo legato alla tradizione, il pecorino romano, il secondo legato alla Calabria, il pecorino crotonese, il terzo è un classico, il parmigiano reggiano stagionato 36 mesi. In bocca i tre formaggi risultavano molto gustosi e legavano insieme alla perfezione.

Un equilibrio straordinario al palato: complimenti allo chef. Ottima la scelta anche dei pepi, sempre tre: quello nero classico, poi quello rosa delicato e il verde, immancabile. Anche questi ben equilibrati tra di loro.

Al palato la pasta era ottima, sopratutto la cottura bella al dente, la sapidità donata dai tre formaggi si sentiva ma non era troppo invadente; ottima la nota piccante donata dal pepe sul finale. Il piatto oltre a essere molto gudurioso era anche bello a vedersi. Come dico sempre io, anche l’occhio vuole la sua parte, e in questa preparazione è stato fatto un ottimo lavoro di presentazione.

Il tutto era mantecato alla perfezione, la salsa risultava bella cremosa.

Se andate, mi raccomando, poi fatemi sapere che ne pensate anche voi, sulla mia pagina Facebook personale Piero Cantore. Ci tengo anche a sapere il vostro parere e se i consigli che vi sto dando vi sono utili.