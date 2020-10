È andata via in una notte d’autunno Jole Santelli, governatrice della regione Calabria. Una carriera vissuta con dignità.

Ha rivestito cariche come “sottosegretario al ministero della Giustizia, sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali e deputata per Forza Italia”… Jole Santelli era una donna solare, infondeva, nel popolo che ascoltava i suoi comizi, molta tranquillità e fiducia.

Coraggiosa in tutto e per tutto: nelle decisioni gestionali, nelle posizioni politiche e soprattutto nella lotta contro un brutto male. Una presidente dall’animo nobile, dal carattere tenace e forte. Sempre gentile ed umile, con un tono ed una dialettica sempre pacata.

Una governatrice che ha saputo portare alto il nome della nostra regione Calabria. “Guerriera appassionata, piena di gioia e di vita”, è così che alla maggior parte dei cittadini calabresi piace definirla e ricordarla.

Il tuo impegno sociale e politico è stato di grande influenza per tutti e soprattutto nei momenti della pandemia, quando, hai saputo prendere in mano la situazione, tirando fuori tutta la tua tenacia e tutto il tuo coraggio.

Ricorderemo per sempre la tua forte personalità e il tuo amore per la nostra regione Calabria. Porteremo alto l’esempio che hai saputo lasciare a noi giovani calabresi, e non solo, in questi nove mesi di governo regionale.

Seppure con sgomento e tanto dolore, cara Jole, ti auguro di fare buon viaggio e di ballare in eterno con gli angeli.

di Ernesto Mastroianni