“Il decimo anno della guida turistica Pronto Estate Costa degli Dei (edita da Pubblicom e Meligrana Editore) sarà certamente ricordato come l’edizione più travagliata e più attesa”. Così esordiscono gli autori del supporto turistico.

“Attesa sì, perché tra rinvii, ritardi, ripartenze, chiusure e restrizioni varie la guida, nonostante tutto e oltre tutto, è uscita e sarà distribuita come ogni anno in tutti i punti informativi della costa e presso gli sponsor-partner che hanno fortemente richiesto l’uscita del prodotto; strumento utilissimo di promozione e informazione per i turisti, quest’anno riveste ancora più importanza perché tra tutte le difficoltà, i disservizi e le mancanze i pochi visitatori – inutile negarlo visti i numeri a cui eravamo abituati gli altri anni – vanno ben informati, ‘coccolati’ più degli anni precedenti perché, nonostante i ragionevoli dubbi, hanno scelto la Costa degli Dei (da Pizzo Calabro a Nicotera), per le loro meritate vacanze”.

La guida, giunta all’undicesimo numero, – prosegue la nota stampa – mantiene le 5 lingue, il costo (1 euro) e buona parte delle sue rubriche. Unica differenza il numero ridotto di pagine dovuto alla cancellazione delle feste religiose e delle sagre che quindi, nell’incertezza della loro realizzazione, sono state omesse. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe sempre aggiornate e presentate con una veste grafica elegante e di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 migliori cose che il turista (o chi vuole godersi il territorio) deve fare assolutamente lungo la Costa degli Dei. La guida consiglia inoltre i migliori piatti da assaggiare, gli sport da praticare, i souvenir da acquistare e le attività per famiglie e bambini nonché itinerari ed escursioni per selezionati luoghi della nostra meravigliosa Calabria”.

“Una guida versatile e dinamica. La versatilità della guida – si comunica ancora – è legata alla traduzione di ogni sezione in ben 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, russo). La dinamicità alla sapiente impostazione grafica e ai colori vivaci che si susseguono e richiamano alla mente del viaggiatore le bellezze del nostro territorio, a partire dalle sfumature di blu del mare”. “La pratica guida turistica e itinerante, oltre a incentivare l’incoming verso la nostra Calabria (sono tanti i visitatori / turisti che portano con se la guida per far vedere ad amici e familiari dove sono stati in vacanza e i posti interessanti che ci sono da visitare)”.

“Ricordiamo – sottolineano ancora i curatori – che Pronto Estate è anche un portale web, raggiungibile all’indirizzo www.prontoestate.it, che richiama il nome della guida cartacea ed è realizzato con una struttura html5 che lo rende mobile e responsive (cioè si adatta a tutti i dispositivi). Un portale dinamico, dunque, per dare maggior respiro al prodotto cartaceo e che consente di pianificare una vacanza a 360° e di tuffarsi fin nelle profondità del territorio calabrese, per conoscerlo in ogni suo angolo paradisiaco. Non potevano mancare nella strategica di comunicazione integrata i social network apprezzati e seguitissimi (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) grazie ad un piano editoriale che copre tutto l’arco dell’anno e non solo il periodo estivo da ciò ne deriva che gli utenti interagiscono (grazie agli hashtag #ProntoEstate e #CalabriaTravelExperience) con le pagine creando dei contenitori ricchi di contenuti utilissimi sia in fase di pianificazione delle vacanze sia dopo aver vissuto appunto l’esperienza Calabria”.

“Pronto Estate 2020, quindi, – conclude il comunicato – si conferma come una guida informativa che vuole superare la sua stessa essenza e farsi compagna di viaggio e di avventura del turista alla scoperta della nostra bellissima terra, nonostante le gravi e pesanti conseguenze del Covid-19. La vision che da anni guida i creatori di Pronto Estate si rispecchia nella capacità di attivare una vera e propria rete tra sponsor, privati e pubblici, collaboratori, sostenitori, enti e associazioni che attraverso la guida contribuiscono a far conoscere al turista-viaggiatore le bellezze del nostro territorio, sotto tutti i punti di vista. Quindi non ci resta che augurare a tutti una buona estate, anche se difficile e diversa, sia per chi lavorerà, sia per chi qui ci abita, sia per chi sceglierà la nostra Calabria come meta delle proprie vacanze”.