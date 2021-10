Commento

Una Garibaldina apparsa spuntata e a tratti confusionaria ottiene tre punti fortemente voluti, ma non pienamente meritati, nel confronto interno con un Cassano Sybaris agguerrito e dimostratosi in diverse fasi della partita superiore sia sul piano fisico sia tecnicamente.

Parte decisamente meglio la Garibaldina del presidente Eugenio Mercuri. La squadra, nel primo quarto d’ora di gioco, crea i presupposti per il gol che arriva puntuale grazie a una prodezza di Cardamone. Poi però la squadra si siede sul vantaggio e comincia a lasciare sempre più spazi all’avversario che ne approfitta. Il Cassano Sybaris si fa sempre più minaccioso, soprattutto con tiri da fuori e sui calci piazzati. E a un minuto dalla fine del primo tempo trova il pareggio sull’ennesimo calcio d’angolo, con una palla bassa che arriva nell’area piccola e in scivolata viene messa in rete da pochi passi.

Nel secondo tempo, la Garibaldina è ancora più sconnessa tra i reparti e i singoli perdono la stragrande maggioranza dei duelli individuali. Il Cassano Sybaris attacca di più e confeziona numerose palle gol, con tiri dalla distanza, spesso fuori misura, quando non neutralizzati da De Sio, e con alcune mischie in area in cui però gli è mancato il cinismo.

Ma il calcio, si sa, ha le sue regole non scritte e spesso premia la voglia e il coraggio di provarci fino alla fine. Il merito è anche di mister Cipparrone che inserisce una seconda punta, Bruno Ianni, affiancata al giovanissimo Scalise. Ed è proprio il Ianni attaccante che approfitta di un errore della difesa avversaria, anticipa un centrale difensivo e insacca con precisione sull’uscita del portiere.

Il Cassano Sybaris prova a reagire ma è ormai troppo tardi, la Garibaldina si difende a denti stretti e tiene il risultato nella manciata di minuti finali che la separano dal triplice fischio dell’arbitro.

Cronaca

Primo tempo:

15° – GOL della Garibaldina: Cardamone addomestica un pallone difficile in area di rigore, anticipando il diretto avversario, si porta a tu per tu col portiere e con un tocco elegante lo supera gonfiando la rete.

24° – Il Cassano Sybaris ci prova con un tiro dalla lunga distanza che De Sio, nell’occasione un po’ incerto, para in due tempi.

26° – Su una punizione ribattuta dalla barriera, il giocatore del Cassano Sybaris sferra un bel tiro che probabilmente sarebbe finito di poco al lato, ma sul quale interviene per sicurezza De Sio, con un bel volo plastico, deviando in angolo.

36° – Ancora pericoloso il Cassano Sybaris su un calcio di punizione dalla distanza inventato dall’arbitro, di poco fuori.

44° – GOL del Cassano Sybaris: su un calcio d’angolo la palla passa e finisce al limite dell’area piccola dove un calciatore ospite interviene in scivolata e mette alle spalle di un De Sio incolpevole.

45° – Cardamone si procura un calcio di punizione al limite dell’area, abbattuto mentre si aggiustava la palla sul sinistro per tirare verso la porta. Batte lui ma la barriera sfiora mandando in calcio d’angolo, che non potrà essere sfruttato perché finisce il primo tempo.

Secondo tempo:

2° – Buona palla per Scalise in area di rigore. L’attaccante si coordina per tirare ma il portiere in uscita ha la meglio.

11° – Occasione in mischia per il Cassano Sybaris conclusa con un colpo di testa centrale che De Sio blocca con sicurezza.

15° – Gran tiro da appena fuori area del Cassano Sybaris, con il pallone che si spegne di poco al lato della porta difesa da De Sio.

23° – Tiro ancora da lontano del Cassano Sybaris, con una parabola insidiosa che scende appena sotto la traversa. De Sio è attento e devia in calcio d’angolo.

30° – Su una ribattuta corta della difesa giallorossa, un avanti del Cassano Sybaris tira appena al lato dal limite dell’area.

44° – GOL della Garibaldina: Bruno Ianni, entrato da poco, approfitta di un’incertezza del centrale difensivo del Cassano Sybaris, si impadronisce di un pallone vagante in area di rigore e lo piazza con un destro chirurgico alle spalle del portiere avversario.

47° – L’arbitro concede una discutibile punizione dal limite dell’area per il Cassano Sybaris, ma il tiro si infrange sulla barriera. È l’ultima occasione per gli ospiti prima del triplice fischio finale.

Pagelle

1 – De Sio Tommaso: 6,5. Inizia con una presa insicura su un tiro da lontano, ma poi incide sul risultato con un paio di parate decisive. Altre volte viene graziato dalla mira sbagliata dei tiratori avversari.

2 – Bonacci Mattia: 6,5. Qualche sbavatura in fase di rifinitura, ma tanta concretezza e presenza fisica messa a disposizione della squadra. Soffre un po’ la dinamicità del diretto avversario.

3 – Ianni Vittorio: 7. Dinamismo e capacità di intuire le linee di passaggio degli avversari sono tra le sue doti migliori che mette in mostra durante tutta la partita.

4 – Casciaro Danilo: 6. Il centrocampo è andato spesso in difficoltà, per lunghi tratti sovrastato tecnicamente e fisicamente dagli avversari: lui non fa eccezione.

5 – Grandinetti Fabio: 6,5. Quando il Cassano si fa minaccioso, soprattutto nel secondo tempo, soffre più del dovuto soprattutto sui pericolosi inserimenti centrali dei centrocampisti avversari.

6 – Mirabelli Ruben: 6. Anche lui va in difficoltà nella seconda frazione di gioco, in cui non trova sempre il tempo giusto per le uscite al limite dell’area, per coprire gli inserimenti avversari.

7 – Cardamone Jacopo: 7,5. Nel primo tempo è il più pericoloso degli avanti e riesce anche a segnare un gol di ottima fattura. Nel secondo è costretto ad arretrare sensibilmente il raggio d’azione per tenere botta alla pressione avversaria.

→ 20 – Garofalo Antonio (dal 32° del secondo tempo): s.v. Si impegna e dà il suo contributo alla squadra, ma si vede che giocare sulla fascia non gli è congeniale.

8 – Lanzo Pierfrancesco: 6. Va spesso in difficoltà in fase di interdizione e vanifica con delle scelte sbagliate o un primo controllo approssimativo alcune importanti occasioni in ripartenza.

9 – Scalise Emmanuele: 6,5. Lotta su ogni pallone, ma i diretti avversari spesso riescono a sopperire con la supremazia fisica alla sua indubbia tecnica individuale.

→ 14 – Pascuzzi Mario Michele (dal 44° del secondo tempo): s.v. Entra subito dopo il gol del raddoppio per difendere su uno degli avanti avversari più sguscianti e pericolosi.

10 – Lepore Antonio: 7,5. Nonostante le difficoltà del reparto, la sua prestazione è sempre di qualità e quantità in un centrocampo che non può fare a meno della sua esperienza e delle sue geometrie.

11 – Cittadino Pietro: 6. Svaria su tutto il fronte offensivo, ma lo fa con scarsa reattività quando entra in possesso di palla e con una certa imprecisione quando deve gestire la sfera.

→ 15 – Ianni Bruno (dal 16° del secondo tempo): 7. Risolve la partita con un gol frutto di un’occasione che si crea da solo, credendo in una palla vagante e nell’errore dell’avversario.

Mister – Cipparrone Sandro: 6,5. È costretto a mettere in campo una squadra rimaneggiata soprattutto nel reparto offensivo. Nonostante tutto i suoi undici sembrano gestire bene, ma dopo il vantaggio inspiegabilmente si fermano e lasciano campo all’avversario. Nel secondo tempo, non trova le giuste contromisure all’ingresso nelle file del Cassano Sybaris di un centrocampista particolarmente tecnico e rapido, che da solo mette in difficoltà la sua squadra. Ma ha il merito di crederci fino alla fine e di inserire una seconda punta che lo gratificherà con il gol decisivo.

Raffaele Cardamone