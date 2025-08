“Concerto per le Fate” e “Una Notte sotto le Stelle” sono questi i nomi degli eventi che si terranno a Platania (CZ) sul Monte Reventino sul belvedere in Loc. Fossa da gghiasa domenica 3 agosto 2025. Alle ore 19.00 il “Concerto per le Fate” organizzato dalla Pro Loco Platania APS, grazie al contributo del Comune di Platania nell’ambito del progetto PLATANIA: FATE E FUNGHI finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3 – Avviso Attività Culturali 2023. Alle ore 22.00 “Una Notte sotto le Stelle” organizzata sempre dalla Pro Loco e dal Gruppo AGESCI-Platania I, nell’ambito del FESTIVAL DELLE ERRANZE E DELLA FILOXENIA, grazie al contributo del GAL dei Due Mari e al supporto del Comune di Platania.

Il Concerto per le Fate che prenderà il via alle ore 19.00 di domenica 3 agosto 2025, sarà un’occasione incantevole per immergersi nelle sonorità avvolgenti di un concerto jazz dal vivo. Sul palco, un quartetto d’eccezione con Nico Gori al clarinetto ospite d’eccezione del Francesco Scaramuzzino Trio composto da Tommaso Pugliese al basso e Alessandro Marzano alla batteria e Francesco Scaramuzzino al piano.

Il repertorio spazierà dai classici del jazz, con incursioni nel bebop e nello swing, fino a brani originali che richiameranno l’atmosfera eterea e fiabesca del titolo. Sarà un’esperienza musicale che saprà incantare gli spettatori, trasportandoli in un mondo di suoni e suggestioni, perfetto per una serata estiva sotto il cielo ed un bel tramonto in un angolo di paradiso come il monte Reventino.

Gli eventi ripartiranno alle ore 22.00 con “Una Notte sotto le Stelle” per osservare le tante e diverse costellazioni nel cielo del Reventino che si tinge d’infiniti colori e lo sguardo si alza fisso ad ammirare lo spettacolo mentre un leggero venticello scivola attorno a noi. Una esperienza travolgente, con un forte legame con il luogo. Non ci sono palchi, non ci sono sedute in una cornice in cui si staglia il golfo di Sant’Eufemia, solo i colori, i profumi e i suoni della Natura che danzano in maniera armonica.

Due eventi da non perdere assolutamente per vivere una natura rigogliosa e un panorama stupendo in uno dei più bei punti panoramici della Calabria con vista sul Golfo di Lamezia a 1200 metri di quota.