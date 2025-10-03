La hair stylist, Sara Pane, titolare del salone “Sara Hair Color Designer” di Decollatura, in provincia di Catanzaro, ancora protagonista nel mondo della moda. Sabato 27 settembre, la giovane coiffeur ha rappresentato la Calabria, nella sua professione, alla prestigiosa rassegna di moda, Milano Fashion Show # Fashion Week 2025.

Il tradizionale appuntamento meneghino, trasmesso in diretta da Models Runaway tv, si è svolto all’interno della storica Biblioteca Filologica di via Clerici ed ha visto la presenza di importanti stilisti tra cui l’ospite d’onore Alviero Martini con la sua ALV – Andare Lontano Viaggiando – e la special guest Franco Ciambella e la sua Abito in Copertina. E poi Saro Mattia Taranto, Concita Ties and Pearls, Narrè e Antonio Tarantino.

La Pane, unica coiffure e acconciatrice calabrese, ha preso parte all’evento che si è svolto nel pomeriggio di sabato, insieme alla nutrita squadra di parrucchieri e make up artist della FP Group Hair, messa in piedi da Pietro Barbanera, presidente e Federico Donnarumma, direttore, insieme al responsabile Francesco Matturro, tutti talenti scovati dalla CAT Italia (ovvero la confederazione artistica e tecnica della coiffure e dell’estetica). 18 tra hair stylist e artisti del beauty provenienti da varie regioni italiane che, come una nazionale della bellezza e dello stile, partecipano ad eventi importanti come quello lombardo.

“Un’esperienza davvero magnifica – ha detto felicissima Sara – che mi ha permesso di conoscere ed entrare in contatto con tantissime persone che lavorano nel campo della moda e del fashion. Insieme ai miei colleghi parrucchieri abbiamo pettinato e acconciato tre modelle ciascuno che hanno sfilato nel defilé che ha esaltato e messo in mostra le meravigliose creazioni dell’immenso Alviero Martini e degli altri bravissimi stilisti presenti. È stato estremamente emozionante – ha aggiunto la Pane – vedere le proprie creazioni in passerella in una location davvero unica. Mi ha arricchita molto sia umanamente che culturalmente perché, confrontarsi, scambiare idee, opinioni con colleghi e addetti ai lavori che gravitano in certi ambienti ti fa crescere tanto”.

Sara, durante la manifestazione, ha assistito il collega Barbaro Virgillito, durante le fasi di acconciatura, fra gli altri, anche della presentatrice, Raffaella Ligorio, ex single del reality Temptation Island e di Concita Ties and Pearl.

Non solo Milano, comunque, per la brava coiffure calabrese, in estate, infatti, ha preso parte ad una importante sfilata di moda a Reggio Calabria e, per il 2026, è stata riconfermata nelle vesti di giudice al Barber Ring, importante competizione che si svolge ogni anno a Palermo.