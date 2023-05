C’è da venti lunghi anni. Parla di sostenibilità con le future generazioni.

E’ attenzionato dall’UNESCO. Ha ricevuto diversi encomi dalla Presidenza della Repubblica come Alfiere dell’ambiente. Nessun dubbio: progetto scolastico “Coloriamo il nostro futuro”. Torna in presenza uno dei progetti più ambiziosi della scuola d’Italia e la Calabria fa la sua parte.

XX convegno di Coloriamo il nostro futuro in provincia di Palermo e oggi nell’aula bunker del capoluogo siciliano l’Italia è unita per ricordare Giovanni Falcone. Ecco elenco delle scuole calabresi presenti: Taverna, Magisano, Pentone, Sersale, Zagarise, Santa Severina, Istituto comprensivo Casalinuovo, I.C.Patari Rodari e don Milani Sala

Si trovano in terra siciliana nel ruolo di dirigenti scolastici: Maria Brutto per la scuola di Sersale e Anna Rotella per la Patari-Rodari.

Presente, tra gli altri, la referente regionale del progetto per la Calabria Clementina Amelio, anche nel ruolo di assessora.

La Sicilia mette insieme i baby sindaci d’Italia per discutere di ambiente e legalità: tante fasce tricolori arrivano dalla Calabria.

Enzo Bubbo