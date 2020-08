Il conto alla rovescia per GRAECALIS 2020 giunge alla fine: poche ore ancora – si legge in un comunicato del Teatro di Calabria – e il vento della parola antica tornerà a soffiare nuovamente su Catanzaro.

La rassegna teatrale, offrirà un’edizione profondamente differente da quella degli anni passati, ma la cui realizzazione è una vera vittoria per i membri del “Teatro di Calabria”, guidati da Anna Melania Corrado, Luigi La Rosa e Aldo Conforto.

Nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale San Giovanni, “Casa” di Graecalis, andranno in scena tra Agosto e Settembre degli appuntamenti monografici dedicati ad alcune tra le più celebri tragedie classiche.

Si comincia domenica sera a partire dalle 21, con “EDIPO -Ferite di Luce”: in scena – si legge ancora nella nota -, le vicende del celebre personaggio del mito, vittima e carnefice di se stesso, colpevole solo di non conoscere il suo destino. “Edipo Re” è tra le opere che maggiormente destabilizza e sconvolge lo spettatore moderno, a distanza di oltre duemila anni. La figura del doppio, l’ambiguità profonda e incolpevole di Edipo, il paradosso della luce di verità vista dal cieco Tiresia e non dal vedente Edipo, il tabù dell’incesto, il dolore straziante di essere inconsapevole vittima del proprio stesso destino: sono tutti gli elementi che rendono “Edipo Re” una delle tragedie più significative non solo sotto il profilo poetico, ma che costituisce una pietra miliare del pensiero filosofico e dell’etica occidentale.

Al centro di questi appuntamenti, ci sarà la Parola in tutta la sua potenza e poesia: “Realizzare spettacoli nel periodo post-lockdown – affermano gli organizzatori – sembrava davvero un sogno, una scommessa o una follia. Le restrizioni previste dalle normative di contenimento sono tante e mettono a dura prova il settore del Teatro e dell’Arte più in generale. Noi abbiamo deciso di trasformare le criticità in opportunità per ripensare il nostro lavoro e il nostro approccio alla Tragedia”.

Pochi elementi scenici essenziali, costumi scarni, nessun artificio tecnico: la sfida 2020 del TdC è di trasmettere la bellezza della Tragedia classica in purezza e di rianimare il centro cittadino in un periodo, quello di Agosto, storicamente ritenuto “morto” e poco adatto per realizzare eventi in Città.

“Catanzaro è viva culturalmente dodici mesi l’anno, e non esiste periodo migliore per visitare la nostra città e godere delle sue bellezze”, – conclude il comunicato del TdC -.

La sfida è lanciata e il vento della parola antica sta per soffiare più forte che mai su Catanzaro.