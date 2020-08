Valentina Bisti, volto noto della tv italiana, interverrà alla presentazione del suo libro “Tutti i colori dell’Italia che vale”.

L’iniziativa è in programma per la giornata di lunedì 10 agosto 2020 a Nocera Terinese. Edito da RAI LIBRI l’opera racchiude una serie di interviste a personalità che hanno dato lustro all’Italia, estrapolate dalla rubrica “Italia che Vale” in onda sui canali di Rai Uno all’interno di UNO MATTINA della redazione del TG1.

«Non è stato semplice – viene precisato in una nota pervenuta in redazione diffusa da Giuseppe Lombardi vicepresidente Rambaldi Promotions e direttore esecutivo Fondazione Rambaldi – scegliere soltanto diciasette delle tante personalità, ma questo sottolinea l’enorme patrimonio che la nostra nazione ha in termini di grandi figure. Valentina Bisti nativa di Roma, è tornata di recente alla conduzione del TG1 edizione del giorno, dopo le esperienze ad UNO MATTINA ed UNO MATTINA estate in precedenza. entrò quotidianamente nelle case degli italiani come inviata all’Isola del Giglio in occasione del naufragio della Concordia, e lì divenne un volto amato da tutti i telespettatori.

Il desiderio di scrivere un libro, al di là della professione di giornalista, nasce in realtà dalla propensione dell’autrice di portare avanti una sua grande passione legata al mondo del cinema e della letteratura, forte della sua laurea in lettere ad indirizzo spettacolo. “Tutti i colori dell’Italia che vale” viene presentato per la prima volta nel Sud Italia, l’occasione è la serata ET… Sotto le stelle, inoltre nel corso della manifestazione si procederà all’assegnazione del Premio Carlo Rambaldi.

Il legame con la fondazione del genio degli effetti speciali è rappresentato dal fatto che una delle interviste contenute nel libro è relativa a Daniela Rambaldi ed il suo rapporto con l’illustre genitore. A tergo della manifestazione sarà presente un book korner della Mondadori ove poter acquistare il libro, non senza una dedica dell’autrice a cui saranno mostrarte le bellezze della Calabria, altro pezzo importante di quell’Italia che vale».