Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo Regionale Calabrese dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), eletto nelle scorse settimane, che guiderà l’attività dell’Associazione nella nostra regione per il biennio 2025–2027. L’insediamento è avvenuto al termine del Congresso Nazionale dell’ANMCO, che si è tenuto a Rimini dal 15 al 17 maggio 2025 e che ha visto la partecipazione di oltre 3500 professionisti provenienti da tutta Italia. Il congresso Nazionale ha trattato temi cruciali per il futuro della medicina cardiovascolare, ribadendo la centralità della formazione continua e dell’innovazione tecnologica ed è stata anche l’occasione per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.

A ricoprire il ruolo di Presidente Regionale sarà il Dott. Marco Vatrano, dirigente medico dell’U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Pugliese” dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro, diretta dal Dott. Vincenzo Antonio Ciconte. Il dott. Vatrano succede al Dott. Roberto Caporale, dirigente medico dell’U.O.C. di Cardiologia Interventistica del P.O. “Annunziata” di Cosenza, diretta dal Dott. Francesco Greco. Al Dott. Caporale, attuale Past-President regionale e già consigliere nazionale, Vatrano ha rivolto un sentito ringraziamento per l’eccellente lavoro svolto nel precedente mandato, riconoscendone l’impegno, la dedizione e la visione strategica.

Nel nuovo direttivo regionale, il ruolo di Segretario Regionale è stato affidato alla Dott.ssa Daniela Chiappetta, dirigente medico dell’U.O.C. di Cardiologia Interventistica del P.O. “Annunziata” di Cosenza.

A completare la squadra i seguenti Consiglieri Regionali: Dott. Giuseppe Carullo, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “G. Jazzolino” di Vibo Valentia, diretta dal Dott. Alfredo De Nardo (già consigliere nazionale); Dott.ssa Caterina Ceruso, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Cardiologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”, diretta dal Dott. Frank Benedetto; Dott.ssa Maria Teresa Ferrò, Dirigente Medico dell’U.O. di Cardiologia Spoke del P.O. Paola-Cetraro, diretta dalla Dott.ssa Maria Teresa Manes; Dott.ssa Silvia Iannì, Dirigente Medico dell’U.O. di Cardiologia Spoke del P.O. di Corigliano-Rossano, diretta dalla Dott.ssa Silvana De Bonis; Dott. Sebastiano Quartuccio, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena, diretta dal Dott. Massimiliano Rao; Dott.ssa Stefania Renne, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, diretta dal Dott. Roberto Ceravolo (già consigliere nazionale e presidente regionale); Dott. Tommaso Scarpino, Dirigente Medico dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “Pugliese” dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro;

Un ulteriore segnale di riconoscimento per la cardiologia calabrese arriva anche a livello nazionale con la nomina della Dott.ssa Fabiana Lucà, dirigente medico dell’U.O.C. di Cardiologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, quale membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMCO. La Dott.ssa Lucà succede al Dott. Vittorio Pascale, dirigente medico dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “Pugliese” dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro, il cui operato è stato ampiamente apprezzato a livello nazionale per la competenza e l’impegno profuso.

Il risultato delle recenti elezioni e di tutti i prestigiosi incarichi finora conferiti, anche a livello nazionale, confermano l’alto livello di eccellenza e il contributo fondamentale che la cardiologia calabrese fornisce all’intero panorama della cardiologia ospedaliera italiana, sia in termini di qualità clinica che di rappresentanza istituzionale.

Il Presidente Regionale Vatrano ha dichiarato: «Siamo grati a chi ci ha preceduto per l’importante lavoro svolto. Consapevoli che ci attende un lavoro intenso e stimolante, il nostro impegno sarà volto al rafforzamento della rete cardiologica regionale, alla promozione di percorsi formativi di qualità e alla valorizzazione della professionalità dei colleghi che operano quotidianamente nei nostri ospedali. Il paziente sarà sempre al centro della nostra missione».

Il nuovo consiglio regionale ha già annunciato l’avvio di iniziative scientifiche, momenti di aggiornamento e confronto tra i professionisti e non solo, con l’obiettivo di consolidare una comunità cardiologica regionale forte, coesa e in dialogo costante con le istituzioni, sempre allineata alla costante evoluzione della medicina cardiovascolare.

L’ANMCO, da oltre mezzo secolo punto di riferimento per la cardiologia ospedaliera italiana, conferma anche in Calabria, pertanto, una presenza attiva e strategica ed il nuovo consiglio regionale si prepara a un biennio ricco di iniziative, eventi formativi e progetti condivisi, per affrontare con competenza e passione le nuove sfide della medicina cardiovascolare.