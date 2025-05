Grande stampa e numerosi artisti all’incontro al MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro, che ha ospitato una tappa cruciale del “Festival dell’Arte – 100 Passi di Legalità”, che si terrà Domenica 8 Giugno 2025 a Zagarise, un’iniziativa che sta tessendo una trama unica tra espressione artistica, impegno per la legalità e riscoperta dei borghi calabresi.

Ad aprire l’incontro, Domenico Gallelli, Sindaco di Zagarise, che ha messo in luce il ruolo fondamentale del Centro della Legalità del Comune, cuore pulsante dell’evento del festival. Ha sottolineato quanto sia vitale coinvolgere la comunità, facendola dialogare attraverso la forza dell’arte, della pittura e della scultura. “I piccoli borghi devono rinascere – ha puntualizzato il sindaco Domenico Gallelli – occorre finanziare le iniziative piccole o grandi che siano; per evitare lo spopolamento bisogna assicurare i servizi, implementare il lavoro a distanza”. Sulla necessità dell’aumento delle nascite, il primo cittadino ha chiosato simpaticamente “anche io faccio il possibile: ho tre bambine!” E, visti i tempi di denatalità, ha una famiglia che oggi è considerata numerosa. Infine, il sindaco Gallelli, ha motivato l’assenza alla Conferenza stampa del Direttore artistico Arcangelo Pugliese per un gravissimo lutto in famiglia: la perdita di un giovanissimo nipote.

È seguito l’atteso itervenuto del Dott. Giovanni Martelli, Direttore della Comunità Ministeriale per Minori di Catanzaro, che ha illustrato in dettaglio, con grande sensibilità, le attività che vengono svolte quotidianamente. “Lavoriamo con ragazzi tra i 14 e i 25 anni – ha spiegato fra l’altro con dovizia di significativi particolari il Direttore Martelli – offrendo loro percorsi di reinserimento sociale basati su pilastri come la cultura, l’educazione e, naturalmente, la legalità. Un impegno prezioso per dare una seconda chance. All’evento, saranno esposte anche opere dei ragazzi. Chi ha commesso un reato va aiutato, deve poter riparare”. Ha quindi evidenziato la collaborazione con il sindaco di Zagarise.

Salvatore Tozzo, Presidente della Pro Loco di Zagarise, ha svelato l’enorme fermento per l’appuntamento dell’8 Giugno giugno. In quella data, “Zagarise aprirà le sue braccia a ben 140 artisti da ogni angolo d’Italia, offrendo loro un’immersione totale anche nelle arti del Cinquecento e nelle affascinanti storie locali. Sarà un evento da non perdere!”

L’artista Luigi Verrino ha voluto esprimere il suo pieno appoggio all’iniziativa, lanciando un invito sentito a tutti i presenti. Ha esortato a partecipare all’evento dell’8 Giugno a Zagarise, “un’occasione imperdibile per ritrovarsi, celebrare e condividere la bellezza”. Verrino ha lanciato un accorato appello per l’ultimazione dei lavori della strada Catanzaro-Zagarise, se si vuole davvero una risposta di sviluppo a 360 gradi, perché si riduce la distanza e si eliminano tante curve. “Ci vuole poco per ultimare i lavori – ha detto Luigi Verrino che è presidente Onorario della Proloco – mancano un ponticello, altre opere minori e la salita verso il bivio Arsanise, altrimenti i soldi spesi fin qui non sono serviti a nulla”.

A trarre le conclusioni, il Presidente della Provincia Mario Amedeo Mormile che ha dipinto un quadro ottimistico sulla riuscita dell’iniziativa. Ha sottolineato il potenziale inespresso dei piccoli borghi calabresi, “vere e proprie fucine di creatività e avamposti del futuro”. Ha parlato di qualità istituzionale, di effettivo rilancio delle aree interne, di legalità citando Emilio Ledonne e Peppino Impastato. Il presidente Mormile, ricordando l’incessante impegno dell’ente provinciale, ha colto l’occasione per annunciare in esclusiva che a Catanzaro, Giovedi 29 Maggio 2025, alle ore 18, al Parco della Biodiversità, verrà scoperto un busto bronzeo del grande Mimmo Rotella, realizzato dall’artista Luigi Verrino. Ha anche dato notizia dell’organizzazione di una grande mostra delle opere di Mimmo Rotella, provenienti proprio dalla Collezione di Luigi Verrino, che per lunghi anni è stato grande amico personale di Mimmo Rotella.

L’incontro e i rapporti con la stampa sono stati coordinati dal Giornalista Professionista Luigi Stanizzi, che ha esortato: “Andiamo tutti a Zagarise!” Non solo pittura, scultura, educazione alla legalità ma anche danza con la famosa maestra di sonaballo (tarantella) Teresa Paone, un vero e proprio simbolo di dedizione nel mantenere vive le tradizioni e le identità culturali della nostra terra. Allora l’8 Giugno, Domenica, tutti a Zagarise, Città d’Arte, colta, ospitale, civile, generosa, che ci aspetta: a braccia aperte. Attenzione, non soltanto l’8 Giugno, ma tutti i giorni dell’anno alla scoperta di una sorprendente Calabria nascosta, sconosciuta anche agli stessi calabresi.