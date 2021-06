Nuovo appuntamento con la nostra e, ormai speriamo anche vostra amica, Danela Grandinetti e la sua rubrica Camminando a Parole. Anche in questa puntata, il suo viaggio tra i libri, ancora una volta, come per sua stessa ammissione, e quasi vi fosse una forza centripeta che la tenesse inchiodata ai suoi confini, continua ad accumulare strada e macinare chilometri intorno alla nostra amata Calabria.

Stavolta, però, è il “giallo” il colore dominante, come camminando lungo siepi di forsizie trionfalmente fiorite il cui colore intenso si perde a vista d’occhio. Ma qui si parla di genere letterario, dal contorno un pò Monello e Intrepido e molto americano…L’autore è Salvatore Conaci e il libro, “vestito” in modo estremamente particolare, si intitola “Cosa accadde davvero a Evie Benson”.

Ma non vi diciamo nient’altro, solo, come sempre, di caricarvi i libri in spalla e “partire” per questo nuovo e appassionante viaggio.