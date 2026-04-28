San Pietro Apostolo accoglie in questi giorni sei studenti della Regis Catholic High School di New York, protagonisti di un significativo progetto di servizio alla comunità inserito nel loro ultimo anno di studi prima dell’ingresso nel percorso universitario.

Nella mattinata di martedì 28 aprile i giovani sono stati ricevuti presso la sede comunale dal Sindaco Raffaele De Santis e dal Vicesindaco Maurizio Tomaino, in un momento istituzionale di benvenuto che ha sancito ufficialmente l’inizio della loro esperienza nel territorio.

ADVERTISEMENT

L’iniziativa rappresenta il risultato di una attenta e puntuale attività amministrativa e burocratica sviluppata tra il Comune di San Pietro Apostolo e l’istituto scolastico statunitense, culminata nella sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa che ha reso possibile la realizzazione del progetto.

Determinante è stato il contributo di Mary Mazza e Santina Celeste Tomaino, insieme al gruppo “San Pietro Apostolo – Come Home to Calabria”, che hanno promosso e sostenuto con impegno e dedizione un’iniziativa capace di creare un concreto ponte tra comunità geograficamente lontane ma accomunate da valori condivisi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al parroco Don Pasqualino Gualtieri, sempre attento e presente nelle dinamiche della comunità, per il sostegno e la vicinanza dimostrati.

Il progetto si inserisce in una più ampia prospettiva di apertura e dialogo internazionale, offrendo ai giovani studenti un’opportunità unica di crescita personale e culturale. Durante il loro soggiorno, i ragazzi avranno modo di conoscere da vicino la realtà di San Pietro Apostolo, le sue tradizioni, il tessuto sociale e il forte senso di comunità che contraddistingue il territorio.

Allo stesso tempo, l’esperienza rappresenta per il paese un’importante occasione di confronto e arricchimento reciproco, favorendo lo scambio interculturale e la costruzione di relazioni durature. I giovani porteranno con sé, al termine del loro percorso, un bagaglio umano ed emotivo significativo, contribuendo a diffondere anche all’estero un’immagine autentica e positiva della comunità di San Pietro Apostolo.

Il Sindaco Raffaele De Santis ha espresso soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere occasioni di incontro, collaborazione e apertura verso realtà internazionali, nella consapevolezza che tali esperienze rappresentano un investimento concreto per il futuro. San Pietro Apostolo si conferma così una comunità accogliente e dinamica, capace di valorizzare le proprie radici aprendosi al mondo.