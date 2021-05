Quarto appuntamento con la scrittrice Daniela Grandinetti e la sua rubrica “Camminando a Parole”, in ogni puntata densa di significati e di storie coinvolgenti.

In questo numero si trova, con i suoi libri, ai piedi di un albero, proprio alle radici, quasi, metaforicamente, a significare l’attaccamento alla terra e alla terra di Calabria che ci fa scoprire un altro autore, Maurizio Fiorino, che, come racconta Daniela, “scrive storie che ci penetrano nel cuore”.

Nei due volumi che ci fa conoscere si parla di storie di luoghi come in “Fondo Gesù”, che è un posto reale, ovvero uno dei quartieri più malfamati di Crotone e “Ora che sono nato”, romanzo il cui protagonista è Fortunato, terzo genito di una famiglia tutt’altro che normale…Di più non vi diciamo. Diamo la parola alla nostra bravissima Daniela che saprà, come sempre, coinvolgerci e appassionarci con il suo nuovo video.

Dunque, libri in spalla e buon cammino, come sempre.