Il Comitato non intende abbassare la guardia, proprio ora che i quattro comitati degli ospedali di montagna sembrano aver trovato la quadra su come procedere per tutelare i territori più complicati della regione. Tutto viene giustificato dal covid e dagli effetti che produce, come se non esistesse più nulla, mentre la diagnostica e la medicina di prossimità languono nei propositi del decreto 64, peraltro con risorse per gli ospedali montani e mai messo in atto per come nelle intenzioni. Così ieri pomeriggio, il presidente del Comitato, Alessandro Sirianni, anche nella veste di presidente del comitato che raggruppa i quattro comitati montani di Acri, S. Giovanni in Fiore, Soveria Mannelli e Serra S. Bruno ha incontrato la massima autorità istituzionale non commissariale che in materia di sanità ha specifiche prerogative, ovvero il dott. Baldo Esposito, presidente della commissione sanità della regione Calabria. Non è stato complicato spiegare ad Esposito cosa non va – puntualizza Sirianni – poiché su tutto il problema maggiore ruota sull’assenza di personale, che viene subito declinato con “è colpa del turnover” quindi di difficile individuazione di responsabilità.

Con Esposito questo aspetto è stato debitamente affrontato, poi l’altro nodo si è spostato sulle prospettive future, che a detta di Sirianni dovranno partire dal decreto 64 e sue eventuali implementazioni attraverso gli atti aziendali e provvedimenti che potranno essere messi in atto, anche perché lo stesso decreto presto – almeno per come ha detto il commissario Longo – potrebbe essere sostituito dal prossimo sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Tornando sugli aspetti pratici, si è discusso sui limiti imposti al laboratorio analisi, sulla mancanza di effettuazioni prestazionali agli esterni in radiologia, sulla dismissione di servizi ambulatoriali come la gastroenterologia, sulla alternanza di servizi ambulatoriali come la pediatria (tre volte a settimana), di ortopedia (una volta a settimana), oncologia (una volta a settimana, e sulla mancanza di altri servizi prima presenti – ginecologo, psicologo, assistente sociale, fisioterapista, addetto sala gessi, altre che l’attivazione del day surgery multidisciplinare, oggi relegato alla sola chirurgia. Un altro aspetto trattato con attenzione, anzi due, sono stati il primo, il progetto formulato attraverso dal dottor Gerardo Mancuso, volto a potenziare la medicina attraverso la creazione di ambulatori, come la pneumologia, cardiologia e altri. E il secondo, il progetto del dott. Lazzaro, che vorrebbe la riabilitazione cardiologica e il centro dei disturbi alimentari proprio a Soveria, aspetto particolarmente

sentito da dott. Esposito, che a suo dire segue con attenzione, poiché strategicamente condivisibile.

Esposito ha concesso tutto il tempo possibile affinché i problemi venissero messi al tappeto e discussi, e Sirianni lo ha fatto nel migliore dei modi non tralasciando nessun particolare. L’incontro si è chiuso con il dottor Esposito che lascia tutte le porte aperte per un suo contributo alla causa di questo territorio, mentre Sirianni lo esortava a produrre segni tangibili che andassero altro le intenzioni. Un proposito che Esposito – ha lasciato intendere – si è preso come un impegno a breve termine. Le istanze portate da Sirianni in seno ​alla terza commissione sanità della regione, si spera che vengano in ogni sede di confronto con il Commissario Longo esortate e poste nelle progettualità prossime che daranno nuove linee guida alla sanità regionale.

