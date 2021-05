Arriva in queste ore, per volontà del senatore Gaetano Quagliariello, responsabile Enti Locali di “Cambiamo”, la creatura politica di Giovanni Toti, l’ingresso in direzione nazionale del dott. Raffaele Mancini, coordinatore provinciale di Catanzaro.

Ma c’è di più: il coordinatore regionale, il senatore Francesco Bevilacqua, ha nominato i tre vice coordinatori regionali.

Si tratta dell’avv. Sandra Ida Petrassi (per la provincia di Cosenza), dell’ing. Francesco De Nisi (Catanzaro, Vibo, Crotone) e del dott. Francesco Sarica (Reggio Calabria).

«Siamo certi – commenta Bevilacqua – che la loro passione e il loro essere vicini ai territori di riferimento contribuiranno a rafforzare la presenza di “Cambiamo” in Calabria.

Grazie alla forza delle nostre idee, tra le altre cose esaustivamente rappresentate dal documento contenente una serie di proposte sull’asse strategico “Inclusione sociale-transizione ecologica-digitale”, avente come obiettivo il rilancio dello sviluppo nel Sud, che sarà sottoposto alla condivisione delle assemblee territoriali del Movimento per ulteriori osservazioni ed integrazioni e successivamente inviato ai capigruppo di maggioranza e di opposizione dell’Assemblea regionale, vogliamo porci come forza propulsiva in grado di cambiare il destino di questa terra».