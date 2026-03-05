Calabria in Versi iscrizioni aperte, fino al 18 maggio 2026, al concorso letterario.

L’Associazione Culturale Calabria Contatto annuncia – riporta una nota pervenuta in redazione – l’apertura ufficiale dell’ottava edizione del Concorso Letterario “Calabria in Versi”, progetto culturale che negli anni si è affermato come una delle principali realtà di riferimento per la narrazione letteraria del territorio calabrese.

Il 2026 segna un nuovo capitolo del percorso del concorso, che continua a evolversi mantenendo salda la propria identità: raccontare la Calabria attraverso le voci di autrici e autori capaci di interrogare il presente a partire dalla memoria, dai luoghi e dalle trasformazioni culturali.

Il tema dell’edizione 2026: Calabria Meticcia

Calabria in Versi continua la sua opera di narrazione consapevole della Calabria e dei calabresi, stimolando autori e lettori con spunti di riflessione e approfondimento. Proprio in tempi in cui tornano a professarsi improponibili purezze – di fedi, nazioni, “razze” – la Calabria si dimostra pronta a raccontare un’altra storia. Nel castello di Santa Severina e nelle pietre di molti altri luoghi sono cristallizzate le tracce degli antichi, strati di memoria che si sovrappongono senza cancellarsi. Bruzi, Enotri, Greci, Romani, Bizantini, Arabi “saraceni”, Normanni, Angioini, Aragonesi: ciascuna popolazione incarna la variegata appendice di un organismo vivo che si modella, s’incrina e ricompone costantemente. Il Sud «è ovunque qualcosa si interrompe»* e si apre a un nuovo intreccio: in questi paesaggi, il confine – geografico, umano, artistico – non divide ma attraversa, collega, muta forma. Nel ventre della Calabria, ogni frammento cambia pelle e sostanza, diventando tessera preziosa di un mosaico irrorato da una linfa irrequieta, generativa, meticcia. *Frase tratta dal film Il mare nascosto (2023) di Luca Calvetta.

Le sezioni del concorso

L’ottava edizione di Calabria in Versi prevede due sezioni:

Poesia

Racconto Breve e Altre Scritture

Accanto alla poesia, caposaldo storico del concorso, la sezione Racconto Breve e Altre Scritture accoglie tutte le forme di scrittura non riconducibili alle categorie classiche, comprese opere realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa e graphic novel, stimolando una multiforme creatività.

Il regolamento

Per la sezione Poesia, la Giuria Tecnica selezionerà dieci opere finaliste, che verranno successivamente sottoposte a voto popolare. La somma pesata del voto della giuria tecnica, del voto popolare e della valutazione del Presidente di Giuria determinerà le opere vincitrici.

Per la sezione Racconto Breve e Altre Scritture, le opere vincitrici saranno proclamate sulla base delle valutazioni della Giuria Tecnica e del Presidente di Giuria.

Il termine ultimo per la consegna delle opere è fissato al 18 maggio 2026.

Le giurie tecniche

Le giurie dell’ottava edizione si rinnovano ulteriormente, mantenendo un forte legame con la storia del concorso e con il panorama culturale calabrese.

Presidente di Giuria

Gioacchino Criaco, scrittore è tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. Autore di romanzi di grande successo come Anime nere, La maligredi e Zefira, ha costruito un’opera letteraria capace di raccontare la Calabria nella sua complessità storica, sociale e simbolica, attraverso una scrittura essenziale e potente. La sua presenza come Presidente di Giuria dell’ottava edizione di Calabria in Versi rafforza il dialogo tra il concorso, il territorio e una riflessione letteraria spessore, come già avvenuto nelle precedenti edizioni con Vito Teti, Domenico Dara e Caterina Verbaro.

Giuria Tecnica – Sezione Poesia

Alfredo Panetta, autore, vincitore del Concorso Letterario Calabria in Versi 2023 – sezione Poesia;

Antonio Pitaro, autore, vincitore del Concorso Letterario Calabria in Versi 2025 – sezione Poesia;

Girolamo Cangemi, autore, vincitore del Concorso Letterario Calabria in Versi 2022 – sezione Poesia;

Federica Nanci, autrice, vincitrice del Concorso Letterario Calabria in Versi 2021 – sezione Poesia;

Doris Bellomusto, autrice, vincitrice del Concorso Letterario Calabria in Versi 2020 – sezione Poesia;

Roberta Cricelli, autrice, vincitrice del Concorso Letterario Calabria in Versi 2019 – sezione Poesia;

Teresa Rizzo, Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Catanzaro;

Simone Migliazza, autore.

Giuria Tecnica – Sezione Racconto Breve e Altre Scritture

Marco Angilletti, autore;

Ilaria Badolato, responsabile del laboratorio di lettura e scrittura presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro; Daniela Pietragalla, italianista, vincitrice del Concorso Letterario Calabria in Versi 2025 – sezione Altre Scritture;Ippolita Luzzo, autrice, blogger de Il regno della litweb;

Luca Calvetta, regista; Pasquale Rogato, attore e regista;

Valerio De Nardo, autore, membro del collettivo di scrittura Lou Palanca.

Il booklet e l’evento finale

Le migliori opere saranno pubblicate nel booklet Calabria in Versi 2026, che verrà presentato in occasione dell’evento finale del concorso, in programma il 18 agosto 2026, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, a Roccelletta di Borgia in provincia di Catanzaro.

I vincitori delle due sezioni riceveranno i trofei “Il canto del poeta”, creazione originale dell’artista Giuseppe Nisticò, divenuti negli anni un emblema identitario del concorso.

I primi classificati di ciascuna sezione avranno inoltre la possibilità di pubblicare una selezione delle proprie opere (anche fuori concorso) sulla rivista Calabria Letteraria (Titani Editori).

Regolamento, scheda di iscrizione e informazioni: www.calabriacontatto.it (nella sezione dedicata).

Calabria in Versi

Il concorso letterario che racconta la Calabria.