​LAMEZIA TERME – Il palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione. Il 6 marzo 2026, alle ore 21:00, il Festival Vacantiandu è orgoglioso di presentare Sigfrido Ranucci in “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter”.

​In un’epoca in cui la ricerca della verità richiede equilibrio, fermezza e un coraggio fuori dal comune, Sigfrido Ranucci incarna perfettamente la figura del giornalista che non addomestica la realtà. Volto storico di Report e baluardo del giornalismo d’inchiesta italiano, Ranucci porterà a Lamezia Terme un racconto intimo e potente, trasformando la sua esperienza professionale in una narrazione civile di altissimo valore.

​Lo spettacolo, prodotto da Mismaonda e impreziosito dalla voce fuori campo di Stella Gasparri, non è solo un resoconto di cronaca, ma un viaggio dietro le quinte di una vita spesa “sul filo”, dove ogni parola ha un peso e ogni inchiesta è una sfida al silenzio. Il titolo, Diario di un trapezista, evoca magistralmente quella costante tensione tra il dovere di informare e i rischi che ne derivano, tra la ricerca del fatto e la resilienza necessaria per difenderlo.

​Il Festival Vacantiandu, sotto la direzione artistica di Nicola Morelli ed Ercole Palmieri, confermandosi ancora una volta come un polo culturale d’eccellenza capace di spaziare dall’intrattenimento all’impegno sociale, sceglie di dare voce alla libertà di stampa. Accogliere un gigante dell’informazione come Ranucci significa offrire alla comunità calabrese un’occasione rara di confronto con chi, ogni giorno, mette in gioco la propria firma e la propria sicurezza per illuminare i coni d’ombra della nostra società.

​L’appuntamento al Teatro Grandinetti rappresenta un momento di riflessione collettiva necessario, un tributo alla dignità di un mestiere che, nelle mani di Ranucci, diventa un’arma di democrazia e un atto d’amore verso la verità.

“Vacantiandu Fest” – Progetto realizzato con il supporto MIC – Direzione Generale Spettacolo. “Teatri della Magna Grecia” finanziato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” della Regione Calabria – Settore Cultura.