La D’Auria Costruzioni srl con sede operativa a Lamezia Terme è l’impresa che ha costruito la struttura che ospita la JTAGS (Joint Tactical Ground Station) a Sigonella in Sicilia per il governo americano.

Un lavoro di notevole rilievo completato dall’impresa D’Auria leader nel settore delle costruzioni, nell’ambito del quale opera sin dall’anno 1996. In pratica – come rileva una nota pervenuta in redazione – è stata realizzata dall’azienda lametina la costruzione di una caserma militare con una superficie di 500 mq fuori terra con muri e tetto antisismici armati e un’area recintata che ospita tre antenne di telecomunicazione satellitare del diametro di 4 metri e mezzo ciascuna, un raggio di elevazione compreso tra i 5 e i 90° ed una copertura completa all’orizzonte di 360°, opererà ventiquattro ore al giorno, sette giorni la settimana ed il numero degli addetti impiegati per gli scopi del programma è di trentacinque unita’.

Attualmente la JTAGS ha cinque distaccamenti nel mondo: due a Colorado Springs (sede principale della JTAGS), uno nel Texas, uno in Europa (Sigonella), uno tra Corea del sud e il Giappone.

La JTAGS è una stazione con un sistema di ricezione e trasmissione satellitare che è in grado di prevedere e identificare il lancio di missili balistici con testate nucleari, chimiche, biologiche o convenzionali.

JTAGS individua i missili che hanno una gittata compresa tra i 300 e i 3.500 Km (missili da teatro). Essa riceve e processa i dati che provengono dalla costellazione satellitare del Defense Support Program. JTAGS determina la fonte TBM identificando il punto ed il momento di lancio del missile, la sua traiettoria, il punto e il momento dell’impatto.