Arriva in libreria, edito da Koinè, Alla Tavola del Grand Tour. Ospitalità e gastronomia nella letteratura di viaggio in Calabria, scritto a due mani dallo storico delle tradizioni popolari Ottavio Cavalcanti e dallo storico della letteratura di viaggio Raffaele Gaetano.

L’opera, di grande formato e riccamente illustrata, pubblicata in edizione numerata, copre un vuoto negli studi sul viaggio in Calabria e in Italia, visto che sviluppa per la prima volta il tema dell’ospitalità e della gastronomia dal punto di vista dei viaggiatori che a partire dal 1500 hanno visitato la regione. Una storia straordinaria fatta di palazzi signorili e locande fatiscenti, di tavole imbandite ad arte e umili mense che specie la corposa sezione antologica del libro declina attraverso una serie curiosi episodi specchio di come, tra lodi e stroncature, gli stranieri guardassero alla Calabria.