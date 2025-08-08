Le novità dell’edizione 2025

Tra i protagonisti dell’XI edizione, lo chef Simone Paonessa, tiriolese DOC e giovane talento della cucina calabrese. Dopo gli studi all’Istituto Alberghiero di Soverato e le prime esperienze ai Fratelli La Bufala, la svolta arriva accanto allo chef Claudio Villella, con cui approfondisce tecnica e visione. Il percorso continua poi con gli chef stellati Antonio e Luca Abbruzzino, lavorando in tutte le loro realtà: dal ristorante “Brezza” alla “Tenuta delle Grazie”. A Bacchanalia 2025 guiderà un’offerta gastronomica che coniuga territorio, ricerca e passione, affiancato da due ristoratori locali lungo il percorso enogastronomico che attraversa il centro storico di Tiriolo.

Un’altra importante novità è la partnership con Emergency, che affiancherà l’organizzazione nell’ambito del dibattito culturale intitolato “Le sfumature del custodire”: un momento di riflessione pubblica su temi come la pace, la diversità e il senso dell’impegno civile. Il festival accoglierà anche la testimonianza artistica di un giovane ragazzo autistico, a sottolineare l’attenzione verso l’inclusione e il valore della differenza.

Gli appuntamenti musicali

Sul fronte musicale, Bacchanalia si conferma vetrina d’eccellenza per la scena artistica italiana e mediterranea. Sui palchi, infatti, saliranno: