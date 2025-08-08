Un evento di alto profilo sociale, culturale, umano e politico quello che si terrà a Cortale, in provincia di Catanzaro, Lunedì 11 Agosto e Martedì 12, con la “Giornata del Rifugiato” in collaborazione con Arci Catanzaro. Ecco il programma completo: 11 agosto, in Piazza Italia, alle ore 19, Tavola Rotonda, saluti di Francesco Scalfaro, sindaco di Cortale; Diana Costanzo, presidente Arci Catanzaro; Danilo Scollato, presidente regionale Prociv Arci. Seguono gli interventi di Roberta De Paola, a.s. circolo rifugio Arci Catanzaro; Rosario Bressi, Forum Terzo Settore Catanzaro Soverato; Ernesto Alecci, consigliere regionale; Amalia Bruni, consigliere regionale; Jasmine Cristallo, direzione nazionale Pd; Giuseppe Apostoliti, presidente Arci Calabria; inoltre partecipano e intervengono i sindaci del comprensorio. Alle ore 22, “Folklore…il mondo delle tradizioni popolari” a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Folk “I Curtalisi”. Martedì 12 Agosto, sempre in Piazza Italia, alle ore 22, stand enogastronomici, Popoff & Soul Band, a seguire, discomusic… aspettando il Colours Fest.