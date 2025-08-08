Martedì 12 agosto, ore 19,30, il lungomare di Cropani si trasformerà in un vero palcoscenico di musica e divertimento con la 17ª edizione della “Piccantissima Sera“. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Cropani in collaborazione con il GAL Dei DUE MARI, a valere su PSR Calabria 2014/2022 – Misura 19.3 Progetto “Terre di Calabria” – CUP: J49E1900156000, promette una serata all’insegna del buon cibo e della musica dal vivo, con l’esibizione di gruppi musicali. La Piccantissima sera, rappresenta un importante appuntamento per la promozione del territorio e la sua crescita culturale e turistica.

I cittadini e i turisti sono invitati a partecipare a questa serata che offrirà panini, birra e musica per tutte le età. Data: 12 agosto, ore 19:30, luogo secondo Piazzale Lungomare, Cropani Marina.

La Pro Loco di Cropani invita tutti a partecipare a questa serata estiva, per vivere momenti di divertimento e aggregazione.