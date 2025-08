Si susseguono a ritmo serrato gli appuntamenti culturali a Conflenti. Dall’otto al dieci agosto torna Momenti – Il Festival dell’Arte in Strada, giunto alla sua quarta edizione, ideato e promosso dall’associazione culturale Libramenti. Tre giorni in cui il borgo si trasforma in un laboratorio artistico a cielo aperto, tra spettacoli, installazioni, poesia e cultura condivisa.

L’associazione Libramenti, cultura e condivisione

Nata nel 2021 a Conflenti (CZ), Libramenti è un’associazione composta interamente da giovani impegnati nella promozione della cultura letteraria, artistica e cinematografica in Calabria. Il nome è la fusione tra le parole “libra” (dal latino, librarsi in volo) e “menti”, un invito a far volare le menti oltre l’immaginazione attraverso l’arte e la conoscenza.

Il primo progetto messo in campo fu la creazione di una biblioteca di comunità accessibile online, con un sistema di condivisione di libri tra privati cittadini. I volumi, donati o prestati da membri della comunità, vengono catalogati e consegnati a domicilio dai volontari dell’associazione.

Nel tempo Libramenti ha ampliato il proprio raggio d’azione con eventi culturali, laboratori, mostre, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali e festival. Nel 2022 ha promosso anche la realizzazione di uno dei murales più grandi della Calabria, firmato dall’artista catalano Slim Safont, cui si è aggiunta l’opera dell’artista bergamasco Etsom, su un edificio gemello.

Momenti Festival

La prima edizione del Momenti Festival risale al 2022. Nella sua seconda edizione, intitolata “Cuore d’arte”, il festival ha ospitato autori calabresi e italiani, laboratori artistici ed educativi, e la realizzazione di un murales di oltre 12 metri firmato da Etsom: un’opera che racconta l’identità e la memoria del borgo, facendo da ponte tra passato e futuro.

La quarta edizione del festival, in programma dall’8 al 10 agosto 2025, si presenta con il sottotitolo “Per un pugno di poesie”, citazione tratta dalla canzone “Il costume da torero” di Brunori Sas. Al centro, come sempre, la strada, luogo di passaggio e di incontro, spazio di socialità da vivere e riabitare.

Il festival si inserisce nel solco del lavoro culturale portato avanti durante l’anno, l’omaggio al poeta conflentese Vittorio Butera, in occasione del 70º anniversario della sua morte. A lui è stata dedicata una serie di attività artistiche in collaborazione con il Liceo Artistico “Ettore Majorana” di Squillace, e la realizzazione di un murales ad opera di Sonny Procopio e Claudio Chiaravalloti, finanziato dal progetto Aree Interne del GAL dei Due Mari.

Il programma

Venerdì 8 agosto – Poesia e magia

Ad aprire il festival sarà una serata all’insegna della poesia e dello spettacolo. Sul palco si alterneranno le voci poetiche di Giusy Mercuri, Lucia Bonacci, Cesarino Mercuri, Rita Bevacqua, Rosetta Gallo e Antonio Mario Sestino, accompagnate da musica dal vivo.

A seguire, il borgo si animerà con lo spettacolo del circo di strada internazionale Casaco Vermelho, proveniente da Argentina e Brasile, e con la magia del Mago Frattari, artista poliedrico e volto noto anche al pubblico RAI.

Sabato 9 agosto – Arte, sapori e teatro

La giornata inizierà con una visita guidata gratuita al MUD, il Museo Urbano Diffuso, per scoprire i murales e le opere di arte urbana che raccontano l’identità di Conflenti. Il percorso sarà accompagnato da una degustazione di prodotti tipici locali, in un’esperienza sensoriale che unisce parole, immagini e sapori.

Nel pomeriggio spazio alla creatività con “SpritzArt”, un laboratorio di pittura all’aperto aperto a tutti, in un’atmosfera informale e conviviale, con arte, relax e condivisione, sorseggiando un buon aperitivo.

La sera il festival ospiterà una rilettura teatrale della Lisistrata di Aristofane, rappresentata per la prima volta ad Atene nel 411 a.C. Lo spettacolo è curato dalle associazioni OdV Progetto Donna e Maschera e Volto, e affronta, con ironia e profondità, i temi dell’unione e della resistenza.

Domenica 10 agosto – Festa dell’arte di strada

Una giornata interamente dedicata all’arte di strada. Le vie del borgo saranno animate da trampolieri, bolle giganti, burattini, giocolieri e giochi di fuoco, con artisti provenienti da tutta Italia. Un’esplosione di stupore e leggerezza pensata per tutte le età, gratuita e aperta a tutti.

Mostra fotografica “Luoghi Perduti, Spiriti Sospesi”

Per tutta la durata del festival sarà visitabile la mostra “Luoghi Perduti, Spiriti Sospesi”, a cura dell’associazione Lost Stories Hunters di Morano Calabro. Un viaggio fotografico nei luoghi abbandonati e dimenticati, in cui la memoria e l’invisibile prendono forma attraverso l’arte dell’immagine.

Un festival da vivere, condividere, custodire

Momenti Festival è molto più di una rassegna culturale: è un gesto collettivo, un atto d’amore per la comunità, per il borgo e per l’arte intesa come bene comune. È un invito a riscoprire la bellezza dello spazio pubblico, a dare nuova voce alle strade, a farle tornare luoghi di cultura, incontro e meraviglia.