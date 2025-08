Il 1° agosto del 1980 – quasi certamente per la prima volta in Calabria – il gruppo “Teatro popolare calabrese”, con il patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, dell’Ente provinciale per il turismo di Catanzaro e dell’Amministrazione comunale di Soveria Mannelli, presentava il “1° agosto teatrale città di Soveria Mannelli”. Da allora sono passati 45 anni e oggi siamo alla 45a edizione. E infatti, lo slogan “un viaggio lungo 45 anni” accompagnerà quest’anno la rassegna teatrale, che si avvarrà – come è sempre avvenuto negli ultimi tempi – della direzione artistica di un “mostro sacro” del teatro locale: Gino Capolupo già presente, giovanissimo attore, in quella remota occasione.

La struttura della manifestazione è rimasta giustamente ancorata a quell’antica consuetudine di portare il teatro tra la gente, nelle piazze e all’aperto, ma c’è sempre qualche novità che si affaccia all’orizzonte e che vivacizza ogni nuova edizione. Quest’anno, ci saranno ad esempio due compagnie che fanno teatro esclusivamente con i ragazzi protagonisti, ma un teatro destinato a tutti e non solo alle giovani generazioni. In generale ci saranno 10 rappresentazioni con compagnie provenienti dalla Calabria ma anche da fuori regione. Poi 5 proiezioni di film per bambini, ragazzi e famiglie, presso il cineteatro “Il Piccolo”, su Corso Garibaldi, al numero 254.

A completamento, una presentazione iniziale, arricchita subito dopo da un monologo crossmediale del figlio d’arte Salvatore Capolupo, e una serata finale che prevede la premiazione e uno spettacolo musicale con due grandi cantastorie della tradizione calabrese: Nino Racco e Nando Brusco.

Quindi, inaugurazione oggi – 5 agosto – in questo caso all’interno del cineteatro “Il Piccolo”, alle ore 21.00, alla presenza del sindaco della città Michele Chiodo e del direttore artistico Gino Capolupo. Poi, dal giorno successivo, si svilupperà il ricco programma che vedrà sempre come location lo spazio sottostante la Piazza Bonini, di fronte all’Officina della cultura e della creatività, tra l’altro di recente abbellita da un grande murale raffigurante un episodio storico particolarmente significativo per questa comunità: quello dei “vespri soveritani” e dunque della rivolta antifrancese della primavera 1806. Mentre le proiezioni cinematografiche si svolgeranno sempre presso il cineteatro “Il Piccolo”.

Di seguito, si riporta il programma integrale della manifestazione, ricordando che l’ingresso a tutte le rappresentazioni, teatrali e cinematografiche, è sempre libero e gratuito:

INAUGURAZIONE (Cineteatro “Il Piccolo”, Corso Garibaldi 254):

Martedì 5

Ore 21:00 Presentazione del programma

con il sindaco Michele Chiodo e il direttore artistico Gino Capolupo

Ore 21:30 “Glitch” Monologo crossmediale

di e con Salvatore Capolupo

TEATRO (Sotto Piazza Bonini):

Mercoledì 6

Ore 21:30 I RAGAZZI DEL TEATRO DI MU

“La vera storia del lupo Michele”

Testo e regia di Salvatore Emilio Corea

Giovedì 7

Ore 21:30 GLI ESTRO…VERSI

“Mio marito… cocco di mammina”

di Calogero e Rossana Maurici – Regia di Carlo Teodoro

Domenica 10

Ore 21:30 I LITRARI

“U Miraculu”

di Alessandro Quintieri – Regia di Guerino Avolio

Lunedì 11

Ore 21:30 IL TEATRO DEI DIOSCURI

“Uomo e galantuomo”

di Eduardo De Filippo – Regia di Antonio Caponigro

Mercoledì 13

Ore 21:30 I COMMEDIANTI

“Ppe curpa da.. Bonanima”

Rielaborazione e Regia di Gino Capolupo

Domenica 17

Ore 21:30 COMPAGNIA TEATRALE MIGLIERINESE

“Nd’a casa di Don Raffaeli”

di Maria Pia Battaglia Regia di Pasquale Caligiuri

Martedì 19

Ore 21:30 LA CANTINA DELLE ARTI

“Pollicenella… Sciosciammocca e…”

Testo e Regia di Enzo D’arco

Mercoledì 20

Ore 21:30 LABORATORIO RAGAZZI LA CANTINA DELLE ARTI

“Il medico dei pazzi”

di Eduardo Scarpetta Regia di Enzo D’Arco

Giovedì 21

ORE 21:30 QUINTA SCENICA

“A famiglia Fricabacu…”

di Franco Barca – Regia di Maddalena Molinaro

Sabato 23

Ore 21:30 I VACANTINI

“A mugliera du schiattu”

di Franco Roberto Regia di Petronilla Colella

SERATA CONCLUSIVA (Sotto Piazza Bonini):

Domenica 24

Ore 21:30 PREMIAZIONI E DEGUSTAZIONE, SPETTACOLO MUSICALE

con NINO RACCO e NANDO BRUSCO

CINEMA (Cineteatro “Il Piccolo”, Corso Garibaldi 254):

PROIEZIONE FILM PER BAMBINI RAGAZZI E FAMIGLIE

Martedì 5 – ore 18:00

Lunedì 11 – ore 18:00

Venerdì 29 – ore 21:30

Sabato 30 – ore 18:00

Domenica 31 – ore 18:00