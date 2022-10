Festa d’autunno all’insegna della natura e del benessere domenica prossima, 16 ottobre 2022, in località Tirivolo presso Orme nel Parco, nel territorio di Zagarise.

Ci sarà spazio non solo per il divertimento e la gastronomia, ma anche per il sano stile di vita con la partecipazione di associazioni italo-americane, medici ed operatori della salute impegnati nella prevenzione e fortemente convinti del potere terapeutico della natura per il benessere psicofisico della persona .

Orme nel Parco, responsabile Giovanni Leonardi, è il primo parco divertimenti della Calabria con tanti percorsi acrobatici sugli alberi e tante altre attrattive ma soprattutto con l’Aria più pulita D’Europa.