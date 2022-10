I numeri non mentono quasi mai e neanche in questo caso. Gli oltre 200 pazienti provenienti da ogni parte della regione, fanno del Centro Asma Grave attivo presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, uno dei centri più importanti dell’intera regione.

A gestirlo, senza clamori, ma con grande determinazione e consapevolezza di poter migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa malattia poco conosciuta e anche un po’ sottovalutata, è il dottor Salvatore Lombardo.

“I pazienti che si rivolgono al nostro centro – afferma Lombardo – presentano, nella maggior parte dei casi, sintomi di asma severa che cerchiamo di curare con farmaci biologici, in uso già da circa 15 anni.

In Calabria – prosegue lo pneumologo – vi sono statisticamente oltre 6000 pazienti con asma grave, ma solo circa 500 sono attualmente in cura”.

Come far fronte, quindi, a questa discrepanza nel rapporto malattia-cura. Lombardo chiarisce anche questo aspetto che è un po’ il punto di forza del centro.

“Il numero di persone sotto terapia, – spiega Lombardo – è fortunatamente in crescita, poiché si stanno adottando politiche sinergiche tra strutture e figure professionali. A partire dai medici di medicina generale, le farmacie, passando per congressi, corsi e una serie di iniziative promozionali, si sta costruendo una catena che pian piano sta portando all’emersione della patologia”.

Altro aspetto fondamentale è la consapevolezza. “Molti pazienti – aggiunge lo specialista – non sanno di soffrire di questa malattia, oppure, non avendo trovato risposte concrete, molti sono stati obbligati a ricorrere all’autogestione, con conseguente abuso di farmaci e, soprattutto, perdita di fiducia nel sistema sanitario. Oggi, fortunatamente, esiste una diagnostica di un alto livello e, aspetto ancora più importante, 4 farmaci che danno risposte concrete alla maggioranza delle esigenze terapeutiche dei pazienti”.

Il Centro Asma Grave, infine, garantisce un servizio efficiente e senza soluzione di continuità che dia serenità ai pazienti che vi si rivolgono.

“Siamo stati – rimarca Lombardo – uno dei pochi centri rimasti sempre aperti anche durante la pandemia. Una nostra mission è sicuramente quella di ridurre i tempi d’attesa, sempre in pieno e totale accordo con medici e farmacie. Fra l’altro questo aspetto risulta ancora più importante visti i tanti bimbi che sono in cura da noi. Ultimo aspetto, ma forse quello terapeuticamente e patologicamente parlando, è quello di rasserenare i pazienti che possono gestire in modo autonomo la terapia loro prescritta con la auto somministrazione senza dover necessariamente passare in struttura. Esistono inoltre un numero verde e una segreteria che provvedono a ricordare al paziente tempi e modi di somministrazione dei farmaci e lo tengono sempre aggiornato in tempo reale. Quello che posso augurarmi – e conclude – è che la Regione sia sempre più attenta a questa patologia così diffusa e a questa tipologia di cure, sicuramente dispendiosa per le casse degli enti, ma estremamente efficace e produttiva, sotto l’aspetto sanitario e, di conseguenza anche sotto quello sociale, per un miglioramento della qualità ed aspettativa di vita di tutti gli ammalati”.