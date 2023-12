Enzo Bubbo, professore di lettere, giornalista e scrittore, presenta il suo primo libro Semi di legalità, un saggio pubblicato da Officine Editoriali da Cleto, responsabile l’editore Marco Marchese, con una prefazione del noto pedagogista Stefano Rossi e l’introduzione della dirigente scolastica Rosetta Falbo.

Il sottotitolo “Dodici stelle contro le mafie” fa riferimento ad altrettanti personaggi-simbolo che hanno ispirato l’azione didattica di Bubbo in tanti anni di impegno per la legalità nella scuola: il Procuratore nazionale antimafia aggiunto Emilio Ledonne; il superpoliziotto Renato Cortese; i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone; i magistrati della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri e Annamaria Frastaci; il piccolo Dodò Gabriele; il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Roberto Di Bella; i ragazzi di Locri; il fondatore di Progetto Sud Don Giacomo Panizza; il giornalista e attivista Peppino Impastato e il prete di strada Don Luigi Ciotti.

Si tratta di un libro scritto per comprendere che la lotta alla criminalità organizzata non può essere demandata solo dalle forze dell’ordine: la scuola, come luogo di formazione, ha il dovere etico di attivare in Calabria percorsi di sensibilizzazione per una pedagogia antimafia permanente volta a stigmatizzare il disvalore della criminalità organizzata, spiegando che non si vive in modo sereno se l’epilogo è il carcere o il cimitero o una vita piena di ansie e paure. In altre parole: la lotta contro il crimine organizzato non riguarda solo coloro che sono chiamati a combatterla, ma coinvolge tutti i cittadini.

Sotto, la locandina dell’evento con il programma e i nomi di tutti i partecipanti: