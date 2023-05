Questo mese, per la mia rubrica Wine&Food voglio proporvi una crema di patate un po’ particolare poiché voglio cuocerla con il vino bianco. Ho scelto il nuovo nato delle cantine Spadafora1915: il Pandosia così da dargli un gusto un po’ particolare, il tutto abbinato alla salsiccia sbriciolata sopra.

Ingredienti per 4 persone (fondente di patate al vino bianco):

– 6 patate medie varietà marabel della Sila IGP

– 35cl vino Pandosia Spadafora1915

– 15cl di acqua

– 2 spicchi salsiccia calabra fresca

– Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Iniziamo pulendo e tagliando le nostre patate a cubetti di media grandezza. In un pentolino mettiamo il vino e le patate e facciamo evaporare la parte alcolica a fuoco vivace. Poi aggiungiamo l’acqua e cuociamo il tutto per circa 20 minuti.

Nel frattempo prendiamo la salsiccia e leviamo il budello, prendiamo una padella antiaderente e sbricioliamo la salsiccia al suo interno. Spadelliamo e cuociamo per bene, quando sarà cotta mettiamola da parte. Finiamo ottenendo delle pepite di salsiccia un po’ croccanti.

Controlliamo se le patate sono cotte, aggiungiamo il liquido di cottura della salsiccia e, con l’aiuto di un mixer ad immersione, frulliamo il nostro composto.

Potete decidere anche di sostituire l’acqua con del brodo vegetale, a voi la scelta.

Io, per la preparazione di questa ricetta, ho scelto il vino Pandosia, l’ultimo nato delle Cantine Spadafora. Un vino molto particolare che renderà questa ricetta un vero piatto gourmet.

Mettiamo nella pentola e aggiungiamo un po’ di pepe e sale se c’è bisogno.

Facciamo addensare il tutto per bene e poi aggiungiamo una parte della salsiccia.

Dividiamo in 4 piatti di portata e mettiamo sopra le pepite di salsiccia e qualche seme di finocchietto selvatico.

Un filo d’olio d’oliva buono, mi raccomando, e serviamo il nostro antipasto.

Io inserisco anche dei pomodori concossè saltati velocemente in padella con un filo d’olio.

I pomodori concossè si preparano velocemente, basta prendere 4 pomodori di qualsiasi varietà (io preferisco per questa preparazione il tondo liscio), incidere la parte superiore e cuocerli in acqua bollente per 60 secondi. Poi scolarli e inserirli subito in acqua e ghiaccio, così da eliminare la pelle velocemente, poi tagliarli in 4 parti, privarli dei semi interni e tagliarli a cubetti piccoli.

Io li aggiungo poi quando decoro il piatto al posto dell’olio, vi dico che darà un gusto eccezionale.

Se volete qualsiasi ulteriore informazione o non vi riesce qualche passaggio di questa ricetta, non esitare a contattarmi sui miei social, mi farà molto piacere interagire con voi.

Ricordate, con la ricetta giusta il gusto ci guadagna, parola di gastronomo con il baffo…

Abbinamenti:

Il Pandosia Spadafora1915 si abbina perfettamente con le patate ma anche con i funghi. Poi non dimentichiamo l’abbinamento principe con il pesce, io lo adoro abbinato a dei gustosissimi molluschi, rigorosamente servito fresco.

Mi raccomando interagite con me sulla mia pagina Facebook personale Piero Cantore e se non l’avete ancora fatto iscrivetevi al gruppo Facebook “il sommelier del Cibo”.

Invitate anche i vostri amici a iscriversi. Appuntamento alla prossima settimana con la nostra rubrica Momenti di Gusto per scoprire i miei consigli di giugno per delle serate di gusto in Calabria.

Piero Cantore