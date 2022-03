Giovedì 3 marzo 2022, nell’Aula Graziano del Liceo Scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia si è tenuta la in diretta sulle piattaforme Facebook e Instagram la presentazione del logo ufficiale della terza edizione del Festival della Scienza, “Audacia”, con la partecipazione del comitato studentesco del festival, della dirigente prof.essa Caterina Calabrese, dei rappresentanti d’Istituto e del direttore artistico Eugenio Mercuri.

Dopo due anni di pausa dovuta alla situazione pandemica, il Liceo Scientifico è riuscito ad organizzare nuovamente il tanto atteso evento, portandolo per la sua terza edizione sul piano nazionale tramite partner e convegni con relatori provenienti da diverse regioni d’Italia. Ospite speciale della presentazione di questo giovedì è stato il direttore scientifico della fondazione Margherita Hack, il professore in semiotica ed intelligence nonché esperto di teoria delle reti e sicurezza nazionale Marco Santarelli, con cui la scuola ha istituito una partnership nel 2022. Proprio per questo motivo la presentazione ufficiale dell’evento avverrà l’8 Marzo a Trieste, città di adozione di Margherita Hack. L’Istituto e la fondazione hanno organizzato diversi interventi nel festival, che si svolgerà all’interno della struttura scolastica a Vibo Valentia in data 28, 29 e 30 Aprile.