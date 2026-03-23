Lamezia Terme – L’istruttore di kart Giulio Sesa, amico del territorio del Reventino ed anche de sito ilRevenitno.it che tiene sempre aggiornato con le notizie sulle varie attività che svolge in campo motoristico e di educazione alla sicurezza stradale, ha incontrato a Lamezia Terme (nella giornata odierna) il suo storico amico, il campione indiscusso del motorsport Claudio Gullo.

Una visita che ha unito due piloti, tra la passione per lo sport e il valore dell’amicizia, in pratica è stata anche l’occasione per definire futuri progetti innovativi da attuare in Calabria.

L’incontro è stato un’occasione importante per discutere e organizzare alcune manifestazioni già in fase di progettazione per il territorio calabrese, ma soprattutto per rivolgere un sentito in bocca al lupo all’atleta in vista del Campionato Mondiale di Motonautica endurance 2026.

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Gullo si sta preparando alla gara attraverso un intenso programma di allenamento, volto a incrementare la forza fisica necessaria per scendere in pista con la grinta che da sempre lo contraddistingue.

“Lo sport è vita, è allenamento, ma anche e soprattutto socialità: temi fondamentali che, specialmente nei piccoli territori, devono essere sempre valorizzati”, ha dichiarato Giulio Sesa che per anni ha lavorato nell’area del Reventino.

Come segno di stima e amicizia, l’istruttore ha omaggiato Gullo con un portachiavi personalizzato, raffigurante il suo logo e una foto sul kart con il numero 112.

“Con Claudio – racconta Sesa – anni fa abbiamo partecipato a numerose gare di kart cittadine in tutta la Calabria”.

Un incontro che conferma non solo un forte legame personale, ma anche una comune visione dello sport come strumento di crescita e aggregazione per il territorio.