Anche questo Venerdì Santo, come un’antichissima tradizionale vuole, per le vie del centro storico di Cropani e le sue sei chiese sarà portata in processione la “Naca”, una sontuosa culla costruita durante la dominazione spagnola in Calabria (fine 1500), adornata con velluto, damaschi, cristalli di Boemia, e angioletti che reggono in mano i simboli della passione. Al centro vi è la Madonna Addolorata, dai capelli veri, che piange il proprio figlio morto. La “Naca” è preceduta dal Cristo che con in testa una pungente corona di spine di “sparacogna” e scalzo nei piedi regge una pesantissima croce, braccato dai soldati romani; ed è seguita da San Giovanni, l’apostolo più amato, con i suoi capelli corvini donati da Angela Falbo, una ragazza morta nello scorso secolo.

Una cornice unica quindi in cui risuona il canto di dolore dello STABAT MATER e le note meste della banda musicale della Cittadina Presilana. Il corteo, illuminato dalle antiche fiaccole, si scioglierà in tarda notte, come usanza vuole, nella chiesa di San Giovanni al canto di “Tomba che Chiudi in Seno”. L’appuntamento è quindi per venerdì santo 18 aprile 2025 alle ore 21:00 nel Centro storico di Cropani (CZ).