Si è concluso a Crotone il ciclo di incontri con tutti i Comuni che non hanno ancora adottato il piano strutturale previsto dalla legge urbanistica n.19 del 2002, promossi dall’Assessore regionale Maria Stefania Caracciolo d’intesa con Inu ed Anci Calabria con l’obiettivo di sensibilizzare gli enti, recepire le difficoltà da essi riscontrate e supportarli nel superamento delle stesse al fine di ottemperare alle disposizioni normative.

Nell’ultimo dei cinque incontri promossi in ciascuna provincia, hanno preso parte all’evento il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, il delegato di INU Calabria nonché vicepresidente Ferdinando Verardi, il Sindaco del Comune di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga in rappresentanza di ANCI Calabria, il Dirigente del settore regionale Urbanistica, Pasquale Celebre.

Il presidente Ferrari ha sottolineato l’importanza “dell’adozione dei piani per uno sviluppo ordinato del territorio e per dare slancio all’economia”, mentre il sindaco Vittimberga ha portato l’esempio del comune amministrato, che ha adottato il piano “facendo fronte in tempi rapidi alle difficoltà legate al particolare contesto”.

Nel suo intervento iniziale, l’Assessore Caracciolo ha ringraziato l’Anci e l’INU Calabria, con il cui sono state avviate anche iniziative finalizzate alla revisione della legge urbanistica regionale per rimuovere le contraddizioni ed agevolarne l’applicazione, il Presidente Ferrari per la preziosa collaborazione offerta nell’organizzazione dell’incontro al quale hanno preso parte la quasi totalità dei Comuni interessati, ed il dirigente Celebre che ha fornito un quadro aggiornato sulla situazione urbanistica calabrese e sulle possibilità offerte dalla legge, che, per i comuni sotto i 5000 abitanti, consentono di adottare procedure semplificate.

La parola è passata poi agli Amministratori intervenuti, che hanno evidenziato le difficoltà legate, principalmente, al lasso di tempo intercorso dall’avvio del procedimento con la conseguente necessità di disciplinare i rapporti con i professionisti incaricati.

Dopo i vari interventi dei rappresentanti dei territori, a tirare le conclusioni è stata nuovamente l’Assessore Caracciolo, che, ancora una volta, ha invitato gli enti a contattare gli uffici Regionali per qualsiasi evenienza, allo scopo di accelerare gli adempimenti da porre in essere. “Avendo incontrato tutte le aree di Calabria e, quindi, concluso gli incontri – ha aggiunto Maria Stefania Caracciolo – nei prossimi giorni la Regione diramerà una circolare fornendo ancora una volta indicazioni anche sulla tempistica da rispettare, avviando di conseguenza un attento monitoraggio sulle attività da portare avanti.”

Infine l’Assessore regionale all’Urbanistica ha richiamato l’attenzione dei comuni costieri sulla necessità di adottare tempestivamente i piani spiaggia e, più in generale, di dare puntuale attuazione alla legge in materia di abusivismo edilizio, richiamando la circolare recentemente diramata in proposito.