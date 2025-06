Una covata di uova di tartarughe marine è stata ritrovata a Santa Maria del Cedro, siamo sulla costa tirrenica in provincia di Cosenza.

Grazie al fiuto straordinario della piccola Mia, una cagnolina di razza meticcio, a sua volta ritrovata da alcuni cittadini di Colosimi ed adottata anni fa da una ragazza di Scigliano, sta di fatto che mentre era insieme alla sua giovane custode sulla spiaggia ad assaporare le bellezze della località marina, è accaduto il rinvenimento spettacolare sotto la sabbia: 156 le uova deposte da mamma tartaruga!!!

Si tratta di un nido con numeri da record per l’Alto tirreno Cosentino!!!

“Di weekend in weekend …la gioia si moltiplica…

O.A. WWF Terre di Parchi Lucani raddoppia con il nuovo nido a Santa Maria del Cedro presso il Lido Letizia.

Grazie alla piccola cucciola Mia, la graziosissima cagnolina di Ramona, che, nella serata del 20 giugno 2025, scavando in battigia ha riportato in superficie un uovo, ed i gestori si sono accorti della presenza di un nido di tartaruga marina.

Sono state quindi avvertite le autorità competenti e le associazioni autorizzate in deroga dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), prima onlus Caretta Calabria Conservation che opera attivamente per la protezione della fauna e della flora associata agli ambienti marino costierie, poi WWF Terre di Parchi Lucani a cui è stata girata la segnalazione del ritrovamento fatto sulla spiaggia, con spirito collaborativo per la conservazione delle tartarughe del tirreno cosentino.

«Siamo – hanno rilevato i referenti ed esperti arrivati per prendere visione del ritrovamento sulla spiaggia – immediatamente intervenuti per tranquillizzare i gestori della struttura balneare e mettere in sicurezza la traccia. Già nella mattinata saranno prontamente attuate le procedure per traslocare il nido, perché troppo vicino alla battigia, la camera comunque ha riservato un’ulteriore sorpresa: all’interno erano custodite oltre 150 uova deposte da mamma tartaruga!!!».