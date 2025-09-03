Soveria Mannelli – Università d’Estate sull’Intelligence, tre giornate di approfondimento dedicate a sicurezza nazionale, tecnologia e scenari global
Dal 4 al 6 settembre 2025, la Biblioteca “Michele Caligiuri” di Soveria Mannelli ospiterà la quinta edizione dell’Università d’Estate sull’Intelligence, un evento promosso dalla Società Italiana di Intelligence guidata da Mario Caligiuri, con il patrocinio dell’Università della Calabria, Rubbettino, Formiche e Fondazione Italia Domani.
Durante le tre giornate di incontri e dibattiti, esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e del settore privato analizzeranno le sfide della sicurezza nazionale nell’era delle accelerazioni tecnologiche e delle tensioni geopolitiche.
Il tema di questa edizione, “Tutto scorre più in fretta”, sottolinea la necessità di sviluppare nuove competenze per interpretare i mutamenti che influenzano il rapporto tra conoscenza e potere.
Le iscrizioni sono rimaste aperte fino allo scorso 25 agosto 2025 e la partecipazione limitata a 100 posti. La quota di iscrizione è stata fissata a 100 euro. Priorità per come determinato è stata fornita ai membri della Società Italiana di Intelligence e agli studenti del Master in Intelligence dell’Università della Calabria.