Ritorna il Premio Astrea che ha visto protagonisti, nelle sei passate edizioni, pionieri della giustizia italiana, giornalisti, artisti, scrittori, atleti. Oltre che premi alla memoria che hanno portato alla netta determinazione che il malaffare va combattuto con tutti i mezzi possibili. E’ quanto riporta una nota stampa pervenuta in redazione.

«L’iniziativa è un vero e proprio progetto culturale che persegue principi e finalità ben precise quali la giustizia e la legalità. Ciò – sottolinea la presidente del Premio Piera Dastoli – senza dimenticare realtà e personaggi che costituiscono delle vere eccellenze in ambiti vitali della società italiana come la cultura, lo sport, il giornalismo, l’imprenditoria, l’impegno sociale. Intendiamo testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a quelle personalità italiane che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza e l’ingiustizia – rimarca ancora la presidente Dastoli – Il nostro plauso andrà in modo particolare a quanti hanno profuso il loro impegno in difesa e per la promozione dei valori della libertà, della democrazia e della legalità».

«L’evento vedrà protagonisti talenti calabresi famosi a livello nazionale, persone che hanno dimostrato che la Calabria non è la terra del malaffare ma è una regione fatta da persone laboriose in grado di occupare spazi importanti della società italiana, come quelli che riceveranno il riconoscimento Astrea il prossimo 4 ottobre – sottolinea il direttore artistico Massimo Mercuri – i vari personaggi di rilievo che si sono succeduti negli anni scorsi, sono riusciti a portare questa manifestazione ad essere diffusa da prestigiosi media nazionali, oltre, che dalle tante testate regionali e locali, ai quali va il nostro pieno ringraziamento anche per l’importante compito che svolgono nella nostra società».

La cerimonia di consegna dei premi Astrea si svolgerà sabato 4 ottobre ore 20.30 nella prestigiosa location del T-Hotel SS Catanzaro-Lamezia Feroleto Antico, con ingresso libero.

Premiati, premiatori e dettagli della manifestazione saranno resi noti nelle prossime settimane con un apposito comunicato stampa.