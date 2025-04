Ferrovie della Calabria riapre il tronco ferroviario tra Catanzaro Città – Madonna di Porto nel comune di Gimigliano.

Catanzaro – Il 7 aprile 2025, dopo un lungo periodo di lavori durato un anno e mezzo, è stato finalmente riaperto il tronco ferroviario tra le stazioni di Catanzaro Città e Madonna di Porto, nel comune di Gimigliano, coprendo una distanza di circa 17 chilometri, dal km 81+932 al km 98+704. Questo importante passo avanti rappresenta un significativo miglioramento per la mobilità nell’entroterra catanzarese e apre la strada per ulteriori sviluppi.

Da oggi sono soppressi i collegamenti su gomma da Catanzaro Città a Gimigliano e viceversa. Rimangono invece quelli da Soveria Mannelli a Catanzaro Città e viceversa. Come avevamo anticipato – come redazione del sito ilReventino.it – abbiamo cercato di essere presenti per effettuare il viaggio su uno dei treni in servizio per riprovare l’ebbrezza di usare la ferrovia.



PIANI FUTURI

Nei prossimi anni sono previsti ulteriori interventi per riaprire i restanti tratti ferroviari fino a Soveria Mannelli e poi fino a Marzi. La chiusura di quest’ultimo tratto, sospeso da oltre quindici anni, ha avuto un impatto negativo sul tessuto socio-economico delle aree interne del Reventino e Savuto, impoverendo sempre di più un territorio che da tempo spera in un rilancio di ampio respiro così come previsto dalla SNAI, la strategia nazionale delle aree interne.

FINANZIAMENTI

I lavori di riapertura del tronco ferroviario sono stati finanziati dalla delibera CIPE 54 del 2016. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 200 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che saranno utilizzati per migliorare i tempi di percorrenza tra Cosenza e Catanzaro, riducendoli a poco più di un’ora e mezza.

MIGLORAMENTI TECNICI

Altri 70 milioni di euro saranno utilizzati per l’acquisto di nuovo materiale rotabile, compresi treni ad idrogeno. Inoltre, saranno spesi circa 70 milioni di euro per dotare la linea del sistema di sicurezza RTMS (Radio Transmission Management System), utilizzato anche da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

NUOVO COLEGAMENTO METROPOLITANO

A breve, sarà aperto anche il nuovo collegamento metropolitano urbano su ferro tra Catanzaro Città e Germaneto. Questo nuovo collegamento consentirà una connessione più agevole verso una zona attualmente considerata periferica ma fondamentale per la presenza della Cittadella Regionale, del Policlinico e dell’Università.

IMPORTANZA FERROVIA

La ferrovia Cosenza-Catanzaro riveste un ruolo di primaria importanza come congiunzione tra le aree interne e le due città capoluogo. Da oltre 90 anni questa ferrovia ha consentito lo spostamento di migliaia di persone per motivi lavorativi e di studio, diventando il vettore di riferimento di tutti. Riaprire, sia pur con gradualità la ferrovia Cosenza-Catanzaro significa credere nel futuro di questa terra e dei suoi abitanti, soprattutto in una regione dove sono stati chiusi ospedali, dimensionate scuole per mancanza di alunni e soppressi presidi di legalità sul territorio.