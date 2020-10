Tiriolo, piccolo centro vicino a Catanzaro, non supera i 5000 abitanti, ma la sola frazione Pratora-Sarrottino ne conta ben 1200. In quest’ultima, purtroppo, pur essendo presente un ufficio postale, non è presente uno sportello Atm Postamat. Così i cittadini sono costretti a spostarsi nel centro per effettuare prelievi.

Di seguito, ci è sembrato doveroso, non foss’altro per fornire un servizio di utilità ai nostri affezionati lettori, pubblichiamo il testo integrale della richiesta avanzata dal Capogruppo “Gruppo Consiliare Misto” del Comune di Tiriolo, Davide Longo, membro Commissione nazionale Pubblica Amministrazione, Personale e Rapporti Sindacali Anci che chiede al responsabile nazionale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, di installare al più presto uno sportello anche a Pratora – Sarrottino.

“Premesso che Tiriolo è un comune della Provincia di Catanzaro che non supera i 5000 abitanti e che nella

sola frazione di Pratora-Sarrottino ne risultano residenti 1200;

premesso che a Tiriolo capoluogo è presente un solo ufficio postale ubicato in viale Cavour 1 e che lo stesso

opera a tempo pieno ed è dotato di sportello Atm Postamat;

premesso che nella frazione di Pratora-Sarrottino è presente un secondo ufficio postale ubicato in via Carlo Levi 110, privo di sportello Atm Postamat e la cui attività, tra l’altro è limitata a soli 3 giorni alla settimana;

premesso che su tutto il territorio comunale non sono presenti altri sportelli Atm, nemmeno bancari;

premesso che sono continue le sollecitazioni e le richieste in questa direzione da parte dei concittadini

residenti nella popolata frazione di Pratora-Sarrottino, che è impossibilitata a raggiungere continuamente i comuni limitrofi per il prelievo di denaro, soprattutto al di fuori dei giorni e dell’orario di servizio del

medesimo ufficio;

premesso che alla mia precedente nota del 10/07/2020, che allego per conoscenza, stiamo ancora

aspettando gradita risposta;

considerata l’estensione geografica e demografica del Comune di Tiriolo e la posizione strategica dell’ufficio

di postale di Pratora-Sarrottino nel contesto del comprensorio circostante, che risulta essere in costante

sviluppo demografico;

considerata la contiguità territoriale con la confinante Area Direzionale del quartiere Germaneto, dove sono ubicati Enti pubblici quali l’Università di Catanzaro, la Regione Calabria e il Policlinico Universitario, oltre al popoloso quartiere residenziale di Martelletto;

considerato l’evento promosso da Poste Italiane lo scorso 26 novembre 2018, al quale ha invitato i Comuni

fino a 5000 abitanti a partecipare;

preso atto che nel corso di tale incontro Poste Italiane, nella persona del dottor Matteo Del Fante ha

presentato un programma di servizi dedicati e tra gli impegni assunti è prevista proprio l’installazione di

nuovi sportelli automatici Atm;

ciò premesso, anche in attesa di contatti per definire l’eventuale fornitura di altri vostri servizi a favore della popolazione del nostro Comune, si chiede a codesta Società l’installazione e l’attivazione di uno sportello automatico Atm Postamat a latere dell’ufficio postale di Sarrottino o in subordine

l’installazione di un separato sportello di prelievo automatico.

Sicuro che la presente richiesta sarà valutata tempestivamente e con esito positivo, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti”.