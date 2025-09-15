Sono 155 i Comuni calabresi ammessi al finanziamento nell’ambito del programma regionale “Sviluppo delle montagne calabresi”, dei quali cinque già finanziati appartengono al territorio del Savuto-Reventino.
In graduatoria sono presenti altri Comuni del Reventino-Savuto ammessi e “finanziabili”: Colosimi, Soveria Mannelli, Martirano, Decollatura, Panettieri, Belsito, Carlopoli, Cicala, Scigliano, Conflenti, Serrastretta, Grimaldi, Taverna, Lago, Gimigliano.
La Regione Calabria, con il decreto dirigenziale n. 12527/2025, ha approvato la graduatoria definitiva dei Comuni che hanno partecipato all’avviso pubblico emanato dal Dipartimento UOA Politica della Montagna.
L’entità dei contributi concessi arriva fino a un massimo di 100.000 euro per Comune. I fondi serviranno a finanziare progetti di sviluppo e valorizzazione delle aree montane. Resi disponibili grazie al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), questi contributi permetteranno la realizzazione di opere finalizzate a migliorare la qualità della vita dei residenti e a incrementare l’attrattiva turistica delle aree interne calabresi.
L’iniziativa ha una duplice finalità, quella di valorizzare e preservare il territorio montano, e quella di migliorare il tenore di vita delle comunità montane. Obiettivi da raggiungere il primo attraverso interventi di manutenzione, azioni ambientali e infrastrutturali; il secondo rendendo i servizi più accessibili ed efficienti e rivitalizzando gli spazi pubblici.
I progetti ammessi al finanziamento FOSMIT riguardano diverse aree strategiche:
- Realizzazione di aree di atterraggio per elisoccorso, anche notturno, per garantire maggiore sicurezza sanitaria.
- Riqualificazione dei centri storici, con installazione di arredi urbani e nuova segnaletica turistica.
- Manutenzione straordinaria della viabilità comunale, per migliorare sicurezza e fruibilità delle strade interne.
- Creazione di piccoli invasi a uso irriguo e di protezione civile, in due Comuni selezionati.
- Costruzione di strutture turistiche e ricreative, come aree pic-nic, campeggi e rifugi, per aumentare l’offerta turistica delle montagne calabresi.
Grazie a questi interventi, il territorio potrà rafforzare la propria identità, creare nuove opportunità economiche e offrire servizi migliori, sia ai residenti, sia ai visitatori.
Comuni del Savuto-Reventino ammessi e finanziati
Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale:
- Carpanzano: 100.000 €
- Pedivigliano: 100.000 €
- Parenti: 99.500 €
Realizzazione di aree pic-nic, campeggi e rifugi turistici:
- Bianchi: 100.000 €
“Realizzazione di Piccoli invasi”:
- Zagarise: 100.000 €
