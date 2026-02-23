Soveria Mannelli – Un successo la raccolta firme per l’Ospedale Montano del Reventino di Soveria Mannelli, a sostegno della proposta di legge a tutela delle strutture operative in zone di montagna della Calabria, di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno e Soveria Mannelli.
Sta di fatto che in sole 24 ore a Decollatura, sono state raccolte numerose firme, e compilata l’intera dotazione di moduli assegnati per la quota di redidenti del comune di Decollatura. La notizia è stata confermata dagli organizzatori del Comitato Pro Ospedale del Reventino, che hanno espresso la loro soddisfazione per l’impegno dei cittadini.
La raccolta firme è parte di una più ampia iniziativa per potenziare l’assistenza ospedaliera nelle aree montane è garantire un servizio sanitario di qualità anche nelle zone più disagiate.
“Se non avessimo avuto questo successo, sarebbe stato un passo indietro per la nostra comunità”, ha aggiunto il rappresentante. “Ma grazie alla solidarietà e all’impegno dei cittadini, possiamo continuare a lottare per il nostro ospedale”.
La raccolta firme è stata attivata negli altri comuni della zona ed anche nelle aree sedi dei vari ospedali di motagna, ed attuata dai diversi comitato organizzatori, al momento – per come è dato sapere – l’iniziativa ha fatto registrare dappertutto una notevole adesione di cittadini. Sui risultati complessivi ritorneremo con un altro articolo a conclusione delle operazioni.